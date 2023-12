In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 20.12.23

Gunther Emmerlich stirbt im Alter von 79 Jahren

Gunther Emmerlich ist tot. Der Entertainer starb im Alter von 79 Jahren. „Er klagte über Atemnot. Daraufhin rief sein Sohn Johannes den Notarzt. Der aber kam zu spät. Beim Eintreffen war Gunther Emmerlich bereits tot. Die offizielle Todesursache war Herzversagen“, teilte sein Manager Gunter Grebler in der Bild-Zeitung mit. Noch in der vergangenen Woche gab er einige Konzerte. „Er wirkte ein wenig angeschlagen, sagte aber, dass er natürlich auftritt. Wir hätten die Auftritte sofort abgesagt, wenn er ernsthafte Probleme gehabt hätte. Die waren aber nicht zu erkennen“, so sein Manager.

Alfio De Benedicti ist tot: BTN-Star hatte schon länger gesundheitliche Probleme

Alfio De Benedicti ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Der ehemalige Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ kämpfte schon länger mit gesundheitlichen Problemen. „Ich bin ausgestiegen, weil ich krank war, ich hatte eine dicke, fette Lungenentzündung, die auch mein Herz leicht geschädigt hatte. Ich hab mich dann erst mal um meine Gesundheit gekümmert“, erklärte er damals in einem Interview mit Bunte. Gegenüber KUKKSI schilderte er: „Mir ging es richtig Scheisse. Das Aus bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘ hat mich richtig krank gemacht. Ich war immer kerngesund, bin dann aber in eine depressive Phase gefallen. Ich habe mich zu Hause eingesperrt, alles dunkel gemacht und bin nicht mehr rausgegangen.“

Langer Krebskampf: Basketballer Walt McGrory (24) ist tot

Die Sportwelt trauert um Walt McGrory. Der US-Amerikaner hatte eine große Karriere vor sich. Doch nun ist er im Alter von nur 24 Jahren verstorben. 2021 wurde bei ihm ein Knochentumor festgestellt. Den Kampf gegen die Krankheit hat er jetzt verloren. „Seine Seele wurde befreit, um seine große Mission fortzusetzen – zu leben und anderen zu helfen, ein erfülltes, gesundes Leben zu führen“, schrieb seine Familie bei Instagram. „Seine Reise mit dem Osteosarkom war nicht einfach, aber sie half ihm, diese ultimative Kraftquelle zu finden. Er hat nie seinen Glauben daran verloren, dass er und andere wie er, sich selbst heilen können“, heißt es weiter in dem Statement.