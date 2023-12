In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 18.12.23

GNTM-Star Anuthida Ploypetch ist Mama geworden

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Anuthida Ploypetch und ihr Ehemann Lars Gödeke dürfen sich über ihr erstes Kind freuen. Die Beauty teilte die tolle Neuigkeit jetzt bei Instagram mit ihren Fans. „Die Kraft der Frau ist unendlich. Die Schöpfung ist unsterblich“, schreibt das Model kurz nach der Geburt. „Ich widme ihr alles von mir“, so die 26-Jährige. Damit hat sie auch das Geschlecht verraten – es ist ein Mädchen. Kurz vor der Geburt hat sie sich zu einem radikalen Schritt entschieden und rasierte sich eine Glatze. Bei Instagram verriet Anuthida Ploypetch ihre Beweggründe: „Ich nähere mich der Geburt meines Erstgeborenen. Ich nähere mich der Geburt meines Mutter-Daseins. In dieser Transition spürte ich das große Bedürfnis, mich zum dritten Mal vollkommen von meinen Haaren zu lösen, um dann erneut den Wachstumsprozess zeitgleich mit meinem Baby zu durchleben.“

„The Big Bang Theory“-Star Kate Micucci hat Krebs besiegt!

Kate Micucci wurde vor allem durch „The Big Bang Theory“ bekannt. Vor kurzem machte die Schauspielerin ihre Krebserkrankung öffentlich. Die 43-Jährige hat nun eine erfreuliche Nachricht: Sie hat den Kampf gegen den Lungenkrebs gewonnen! „Ich habe großartige Neuigkeiten, nämlich dass ich krebsfrei bin! Die Operation letzte Woche ist großartig verlaufen. Alle Berichte kamen zurück, dass es funktioniert hat, ich brauche keine weitere Behandlung!“, verkündete Kate Micucci jetzt bei TikTok. Sie bedankt sich vor allem bei den Ärzten und Krankenschwestern: „Ich fühle mich heute wirklich gut und bin, ehrlich gesagt, so aufgeregt und wirklich dankbar.“

„Komme zum Ende“: Fans in großer Sorge um Reinhold Messner

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner versetzt seine Fans wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag in großer Sorge. Der Mann, der sonst die Extreme liebt, wirkt in einem Post bei Instagram sehr nachdenklich. „Ich komme ans Ende, das ist die Realität! Aber ich gehe mit einem guten Gewissen, weil ich weiß, dass ich ein guter Mensch war, mein Bestes gegeben habe, ein liebevoller Vater, ein guter Freund und ein guter Bruder war. Jetzt ist es an der Zeit, meine letzten Träume zu leben und die Menschen zu lieben, die mir viel bedeuten, aber das Wichtigste ist Dankbarkeit“, schreibt der 79-Jährige in dem sozialen Netzwerk. Fans haben sich daraufhin riesige Sorgen gemacht und in den Kommentaren nach seinem Gesundheitszustand gefragt. Kurz danach gibt er Entwarnung: „Mir geht es gut. Ich gerate ans Ende meines Lebens und ich akzeptiere die Tatsache“, stellt Reinhold Messner gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera klar.