Star-News des Tages am 18.04.24

„Let’s Dance“-Profi Isabel Edvardsson im Mama-Glück

Isabel Edvardsson ist zum dritten Mal Mama geworden. „Marcus und ich können unser Glück kaum fassen! Die Geburt verlief gut und obwohl es für uns das dritte Kind ist, ist es immer noch überwältigend! Wir sind sehr dankbar, das alles nochmal erleben zu können und genießen jedes Detail – dieses Mal umso mehr. Jetzt haben wir drei Kinder, Wahnsinn! Die Kollegen von ‘Let’s Dance’ grüßen uns so lieb und freuen sich so sehr mit! Mal schauen, ob unser drittes Wunder auch tanzen so gerne mag?“, sagt die 41-Jährige im Interview mit RTL. Im November 2023 hatte sie verkündet, erneut schwanger zu sein.

„Die Wilden Kerle“-Star Sarah Gries enttäuscht von Jimi Blue Ochsenknecht

Sarah Kim Gries stand bereits in jungen Jahren mit Jimi Blue Ochsenknecht für die „Die Wilden Kerle“-Filme als Vanessa vor der Kamera. Bei TikTok meldet sich die Schauspielerin zu den merkwürdigen Äußerungen von Jimi Blue über seine Tochter zu Wort. „Ehrlich gesagt war ich ziemlich enttäuscht“, erklärt sie und führt weiter aus: „Das, worum es mir geht und da bin ich wirklich enttäuscht, das kann ich nicht anders sagen und ich kann es auch nicht auf emotionaler Ebene nachempfinden, ist das, was er in seinem Reaction Video gesagt hat: ‚Ungewollter Erzeuger‘ und keine Ahnung was. Ich habe es mir angeguckt, es enttäuscht mich massiv, ich habe es nicht von ihm erwartet und ich finde es ganz schlimm, vor allem für das Kind“, erklärt sie.

Timur Ülker rettet Kind mit Stammzellenspende das Leben

Timur Ülker registrierte sich vor fünf Jahren als Stammzellenspender bei der DKMS. Nun wurde der GZSZ-Star für eine Spende kontaktiert. „Ich habe plötzlich einen Anruf bekommen und da hieß es: ‚Wir haben einen Patienten, der matcht'“, erzählt der Schauspieler im Interview mit RTL. „Mir bedeutet diese Spende sehr viel. Wenn ich hoffentlich mindestens 70 oder 80 Jahre alt werden darf, kann ich sagen: ‚Ich habe ein Menschenleben gerettet oder es zumindest versucht und alles dafür getan'“, führt er weiter aus. Der Schauspieler hilft mit seiner Spende einem Jungen aus England. „Als ich das als Papa gehört habe, hat mich das emotional komplett aus der Bahn geworfen“, verräet er.