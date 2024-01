In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 18.01.24

Obduktionsergebnis da! Daran starb Hertha-Präsident Kay Bernstein

Nach dem schockierenden und plötzlichen Tod von Kay Bernstein gab es viele Fragen. Das Obduktionsergebnis liegt jetzt vor. „Nach dem vorläufigen Ergebnis der Gerichtsmediziner gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Herrn Bernstein. Somit gehen wir derzeit von einem natürlichen Tod aus“, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber RTL. „Der Leichnam ist zur Bestattung freigegeben“, heißt es weiter. Gewebe – und Blutuntersuchungen stehen aber dennoch noch an. Kay Bernstein hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Hat George Clooney keinen Spaß mehr an der Schauspielerei?

George Clooney ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Er arbeitet nicht nur als Schauspieler, sondern auch Regisseur. Hat er den Spaß an der Schauspielerei verloren? „Es macht mehr Spaß. Man hat viel mehr Kontrolle“, erzählte George Clooney von seinen jüngsten Erfahrungen als Regisseur gegenüber Sky News. Er wird aber weiterhin als Schauspieler zu sehen sein. Zuletzt habe er zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Brad Pitt in einem neuen Streifen gespielt – dieser soll noch in diesem Jahr erscheinen.

„Tatort“-Beben um Batic und Leitmayr: Deshalb müssen die Kult-Ermittler wirklich gehen

Die Münchner „Tatort“-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl gehören zu den beliebtesten TV-Ermittlern. Und dennoch müssen sie die Krimireihe verlassen! „Als Tatort-Hauptkommissare haben Udo und ich in den letzten Jahren einige echte Polizeikollegen und einen Münchner Polizeipräsidenten mit in den Ruhestand verabschiedet. Die waren alle etwas jünger als wir. Für uns ein guter Anlass, ebenfalls irgendwann Servus zu sagen“, sagt Miroslav Nemec zum Ausstieg laut der Bild-Zeitung. Grund dafür sind aber auch die höheren Kosten. Es wird auch am Personal vor der Kamera gespart.