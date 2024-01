In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 17.01.24

König Charles muss ins Krankenhaus

König Charles III. werde kommende Woche wegen einer vergrößerten Prostata im Krankenhaus behandelt. Das berichtet die Nachrichtenagentur PA und beruft sich dabei auf den Buckingham-Palast. „Wie Tausende von Männern jedes Jahr lässt sich auch der König wegen einer vergrößerten Prostata behandeln“, heißt es in einem Statement. Es handelt sich dabei um einen „korrigierenden Eingriff“. Kurz zuvor wurde bekannt, dass sich seine Schwiegertochter Prinzessin Kate nach einer Bauch-OP im Krankenhaus befindet. Sie wird ihre royalen Pflichten erst nach Ostern wieder aufnehmen können.

Liebes-Aus: Sylvie Meis und Wim Beelen haben sich getrennt

Sylvie Meis und Wim Beelen gehen getrennte Wege. „Es ist schade, aber wir passen nicht zusammen“, sagt die Moderatorin gegenüber RTL. Gemeinsame Pärchenfotos habe sie bereits bei Instagram gelöscht. Offenbar waren die Lebensstile zu unterschiedlich. „Ich habe daher beschlossen, dass unsere Wege als Paar nicht weitergehen werden und jeder von uns seinen eigenen Weg gehen wird“, heißt es in einem Statement von Wim Beelen. „Das ist halt nicht mein Leben. […] Ich bin einfach Wim und mein Leben ist einfach mein Leben. Und das wird sich auch nicht ändern“, erklärte er laut RTL.

Stefanie Giesinger: Das wünscht sie sich im Bett!

In ihrem neuen Podcast „G Spot“ spricht Stefanie Giesinger ausgerechnet über Sex. In der ersten Folge ist Sexualpädagogin Gianna Bacio zu Besuch. Sie habe schon mit Frauen rumgeknutscht, aber würde super gerne auch mal mit einer Frau schlafen. Und dann verrät sie auch, was im Bett gar nicht geht: „Ich habe voll die Probleme, Oralsex zu empfangen. Ich kann mich da so gar nicht fallen lassen. Ich habe die Sorge: ‘Was ist, wenn ich nicht perfekt rasiert bin? Was ist, wenn ich komisch rieche? Was ist, wenn ich komisch schmecke?“, fragt das Model.