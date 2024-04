In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 16.04.24

Plötzlicher Tod: Daran starb Kris Jenners Schwester Karen Houghton

Die Todesursache von Kris Jenners (68) Schwester steht fest. Demnach starb sie an einem Herzstillstand, wie TMZ berichtet. Als Nebenursache wird eine Erkrankung an Diabetes Typ 2 angegeben. Rettungsdienste wurden am 18. März zum Haus von Karen Houghton im kalifornischen San Marcos gerufen. Dort konnte sie nicht mehr reanimiert werden. Sie wurde 65 Jahre alt. „Mit schwerem Herzen und tiefster Traurigkeit teile ich mit, dass meine Schwester Karen gestern unerwartet verstorben ist“, schrieb Kris Jenner damals bei Instagram.

Reese Witherspoon erinnert sich an Zeit am „Friends“-Set

Schauspielerin Reese Witherspoon verriet in einem Interview, dass die Zeit am Set der Kultserie „Friends“ von einem besonderen Moment geprägt war. Als Jennifer Aniston und Courteney Cox ihre Tochter Ava kennenlernten, seien sie sehr begeistert gewesen. „Bis heute habe ich noch ein kleines Bild von ihr in dem Coffeeshop“, schwärmt sie in einem Interview mit People. Über die Zeit am „Friends“-Set sagt die Schauspielerin: „Sie hatten dieses natürliche Verhältnis und diesen Rhythmus zueinander. Es waren einfach diese sechs Leute, die im Rhythmus zusammenarbeiteten“, schwärmt die „Natürlich Blond“-Darstellerin.

TikTok-Star Kyle Marisa Roth ist mit 36 Jahren verstorben

Im Alter von 36 Jahren ist TikTok-Star Kyle Marisa Roth verstorben. „Meine Tochter Kyle ist gestorben. Sie hat einige von euch persönlich und andere durch ihr immenses Leben auf einer anderen Plattform berührt. Kyle liebte und lebte leidenschaftlich. Nichts ergibt gerade einen Sinn und wir werden in den nächsten Tagen mehr verstehen. Seid bitte freundlich zueinander“, verkündete ihre Mutter auf ihrem LinkedIn-Account. Woran Kyle starb, ging aus ihrem Statement nicht hervor.