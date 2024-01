In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 16.01.24

Comeback-Konzert gecancelt! Oberhausen will Michael Wendler nicht

Am 6. September 2025 wollte Michael Wendler in Oberhausen erstmals wieder auftreten. Die Stadt Oberhausen hat den Sänger jedoch wieder knallhart ausgeladen. „Der StadtSportBund Oberhausen e.V. distanziert sich auf jegliche Art und Weise von den Äußerungen eines Michael Wendlers. Es existiert kein unterschriebener Vertrag zwischen dem Veranstalter Herrn Thomas Hoffmeister (Zeitlos Entertainment UG) und dem SSB. Herr Hoffmeister hat lediglich im Dezember angefragt, ob er die SSB Sport- und Freizeitanlage für eine Schlagerveranstaltung im September 2025 buchen kann. Er erwähnte nicht, dass es sich um ein Wendler Konzert handelt. Erst durch Dritte erfuhr der SSB am 12.01.2024 davon, dass M. Wendler in Oberhausen auftreten soll. Der SSB-Vorstand hat daraufhin gestern beschlossen, dem Veranstalter dafür keinen Vertrag auszustellen. Herr Hoffmeister wurde heute schriftlich aufgefordert, seine Werbung und Äußerungen in der Presse zurückzunehmen und richtig zu stellen“, heißt es in einem Statement bei Instagram.

Madonna entschuldigt sich für miesen Versprecher auf Tour!

Seit Oktober ist Madonna auf großer „The Celebration Tour“. Bei einem Konzert in Toronto ist der Sängerin ein peinlicher Versprecher passiert – dafür entschuldigt sie sich jetzt. „Seid ihr sauer auf mich, weil ich ‚Hallo, Boston!‘ gesagt habe?“, fragt die 65-Jährige bei TikTok. Den Unmut der Fans kann sie nachvollziehen: „Was ist das denn für ein Scheiß? Das wäre so, als würdet ihr sagen: ‚Hey, Lady Gaga spielt heute Abend!'“

„Tatort“: Münchner Kommissare machen Schluss

Fans des Münchner „Tatort“ müssen jetzt ganz stark sein: Nach mehr als drei Jahrzehnten verabschieden sich die Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Ivo Batic und Franz Leitmayr aus der ARD-Krimireihe. „Als ‘Tatort-Hauptkommissare’ haben Udo und ich in den letzten Jahren einige echte Polizeikollegen und einen Münchner Polizeipräsidenten mit in den Ruhestand verabschiedet. Die waren alle etwas jünger als wir. Für uns ein guter Anlass, ebenfalls irgendwann ‘Servus’ zu sagen“, sagte Miroslav Nemec laut dem BR. Ihr erster Fall wurde im Jahr 1991 ausgestrahlt.