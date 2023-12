In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 15.12.23

Macaulay Culkin und Brenda nach Hochzeitsgerüchten gesichtet

Macaulay Culkin und Brenda sorgten zuletzt für eine Schlagzeilen. Denn es wurde spekuliert, ob die beiden heimlich geheiratet haben. Bestätigt wurde das bisher nicht. Nun wurden die beiden nach den Hochzeitsgerüchten jedoch erstmals gesichtet – und zwar beim Weihnachtsshooping. Dabei zeigten sich die beiden Hand in Hand, wie Daily Mail berichtet. Eheringe an den Händen konnte man jedoch nicht erkennen. Bei der Verleihung eines Sterns auf dem Walk of Fame richtete der „Kevin – allein zu Haus“ rührende Worte an seine Partnerin: „Du hast mir meine ganze Bestimmung gegeben. Du hast mir eine Familie geschenkt.“

Schauspieler Steve Halliwell ist mit 77 Jahren gestorben

Steve Halliwell spielte Zeit seines Lebens in zahlreichen Filmen und Serien mit. Seit dem Jahr 1994 stand er für die britische Soap „Emmerdale“ vor der Kamera. Doch nun ist der Schauspieler im Alter von 77 Jahren verstorben. „Er brachte uns bis zum Schluss zum Lachen, er war der wunderbarste Vater und Großvater, den man sich wünschen konnte, und die Familie war sein Ein und Alles“, heißt es in einem Statement des Senders ITV. „Steve wird für immer ein Synonym für ‚Emmerdale‘ sein. Er war der stolze Verteidiger und das Oberhaupt der Familie Dingle“, heißt es weiter.

„Alles ist grau“: Lena Meyer-Landrut teilt emotionalen Post

Was ist nur mit Lena Meyer-Landrut los? Die Sängerin hat ein emotionales Statement bei Instagram gepostet. „Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles ist grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren“, schrieb die Sängerin in dem sozialen Netzwerk. Die Fans versuchen, die Musikerin aufzumuntern. „Nach jedem Sturm kommt Sonnenschein. Bleib stark, liebe Lena“, schreibt beispielsweise ein User.