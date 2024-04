In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 15.04.24

Karl-Theodor zu Guttenberg spricht offen über Depression

Der ehemalige Verteidigungsminister spricht zum ersten Mal offen über Depressionen. „Insbesondere als ich doch sehr früh und viel zu schnell in diese hohen Ämter aufgestiegen bin, bin ich einfach an die Grenzen meiner Belastbarkeit gestoßen“, erzählt zu Karl-Theodor zu Guttenberg in einer neuen Episode des NDR Info-Podcasts „Raus aus der Depression“. „Das sind Grenzen, die sind physischer Natur. Aber ich habe auch festgestellt, wie zunehmend mein Geist Schaden nimmt“, so der ehemalige Politiker. Weiter erzählt er: „Und dann wurde eine Depression diagnostiziert – allerdings nicht eine, die vor allem mit dem Rücktritt zu tun hatte.“ Danach habe sich Karl-Theodor zu Guttenberg in Behandlung gegeben. Heute gehe es ihm deutlich besser: „Ich kann sagen, dass ich mich heute in einer guten Ausgangssituation befinde, in der ich nicht wäre, wenn ich mir damals nicht Hilfe gesucht hätte.“

Wünscht sich Miranda Kerr noch mehr Nachwuchs?

Miranda Kerr gibt einen Einblick in ihre Familienplanung. Die Schauspielerin hat bereits vier Kinder. Es sei unwahrscheinlich, dass sie und ihr Mann Evan Spiegel nochmal Eltern werden. „Ehrlich gesagt, ich fühle mich, als wäre ich fertig. Ich bin so zufrieden. Ich fühle mich wirklich superzufrieden und glücklich mit meinen vier Jungs, aber ich sage niemals nie. Wir werden sehen“, sagt das Model im Interview mit Daily Telegraph. Dann hat sie auch noch verraten, dass es keine großen Gemeinsamkeiten bei ihren Kindern gebe: „Es ist verrückt, dass man vier Jungs hat und sie alle so unterschiedlich sind.“

Frederick Lau: Süße Worte über seine Annika

Frederick Lau und Annika gelten als eines der Traumpaare in der Unterhaltungsbranche. Seit mehr als zehn Jahren sind die beiden ein Paar und wirken noch immer verliebt wie am ersten Tag. Die beiden waren bei den GALA SpaAwards am Chiemsee. „Das Lustige ist, ich bin ja auch oft in Situationen, wo ich dann so aufgeregt bin. Heute ist meine Frau aufgeregt und dann muss man sich stützen. Dafür sind wir Partner und dafür lieben wir uns“, sagt Frederick Lau im Interview mit RTL. Und dann verrät der Schauspieler auch das Liebes-Geheimnis: „Wir lassen natürlich auch Freiraum. Aber es ist auch so, dass wir uns einfach pushen und sagen: ‘Du bist die Beste, ich bin der Beste.’ Und wir meinen das auch so!“