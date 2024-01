In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 15.01.24

Frederik X.: Dänemark hat einen neuen König – So reagieren die anderen europäischen Royals!

Aus Kronprinz Frederik wurde König Frederik X. Von anderen europäischen Königshäuser gab es zahlreiche Glückwünsche. „Ihre Majestäten, meine Ehefrau und ich wollen unsere besten Wünsche am Tag ihrer Thronbesteigung im Königreich von Dänemark übermitteln. Ich freue mich darauf, mit Ihnen das anhaltende Verhältnis unserer beider Länder und Familien zu stärken, und gemeinsam an Themen zu arbeiten, die unseren beiden Ländern und der gesamten Welt am Herzen liegen“, heißt es in einem Statement von König Charles III. Auch Schwedens König Carl Gustaf fand emotionale Worte: „Dieser Tag erinnert uns an die historische Beziehung, Nähe und Wärme, die unsere beiden Länder und Familien verbindet. Ich hoffe, dass sich die ohnehin schon sehr engen dänisch-schwedischen Beziehungen in den kommenden Jahren noch weiter vertiefen werden.“

Calantha Wollny: Traurige Worte über ihre Familie

Calantha Wollny schockierte ihre Fans vor wenigen Tagen, als sie einen Chatverlauf mit Silvia veröffentlicht hat. Nun hat sie erklärt, weshalb sie keine andere Möglichkeit gesehen hat. Mittlerweile weiß die 23-Jährige, dass sie damit eine Grenze überschritten hat. „Ich möchte nur, dass meine Familie mir zuhört. Chats werde ich keine mehr veröffentlichen. Es ging mir an dem Tag nur darum, klarzustellen, dass ich gefragt habe, wie es meiner Tochter geht“, erklärt sie jetzt bei Instagram.

Danni Büchners Töchter gaben ihr vor TV-Auftritt Versprechen

In der Reality-Welt ist Daniela Büchner nicht mehr wegzudenken. Ihre Töchter Joelina Karabas und Jada Karabas treten in ihre Fußstapfen und sind in der TV-Show „Forsthaus Rampensau“ zu sehen. Vor ihrem TV-Auftritt mussten sie ihrer Mutter ein Versprechen geben. „Wir sollten uns immer schön bedeckt halten, den Bikini auch unter der Dusche tragen. Kurz zusammengefasst: Nicht nackt sein und auch kein Sex!“, plaudert die ältere Schwester in einem Interview mit der Bild-Zeitung aus. Zudem bekamen sie den Rat, sich nicht provozieren zu lassen. „Letzteres hat leider nicht so gut funktioniert“, gab Joelina offen zu.