Star-News des Tages am 14.12.23

Nach Notaufnahme: Nachdenkliche Worte von Lena Meyer-Landrut

Erst kürzlich musste Lena Meyer-Landrut in eine Notaufnahme. „Zwei in einem. Und ganz ehrlich, das Foto sieht nach Sommer aus und ich sehne mich nach Sommer. Nach Sonne, nach Leichtigkeit“, schreibt sie zu zwei Aufnahmen: „Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren… auf der Suche nach mir, um mich in diesem dunkeln Gewüst aus Schneeregen wieder zu finden“, schreibt die Sängerin bei Instagram.

Nach acht Jahren Pause: Hilary Duff will wieder Musik machen

Hilary Duff ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. Zumindest musikalisch wurde es ruhig um sie- ihr letztes Album liegt bereits acht Jahre Musik. Nun könnte es bald wieder Musik von der 36-Jährigen geben. „Ich glaube wirklich, dass ich eines Tages sagen werde: ‚Ich muss es tun‘. Es wird also passieren – ich weiß nur nicht, wann“, verriet sie im Interview mit Access Hollywood. Das Familienleben und das Aufnehmen von Musik könne sie derzeit jedoch nicht miteinander verbinden: „Es ist viel einfacher, einen Schauspieljob zu buchen und zu sagen: ‚OK, ich muss um sechs Uhr morgens auf der Arbeit sein und dann werde ich um neun Uhr abends fertig sein und dann nach Hause gehen.'“

Auftritt im Frauenknast: Jürgen Milski hinter Gittern

beton statt Ballermann! Erst war Jürgen Milski im Container bei „Promi Big Brother“ und nun hatte er nach der TV-Show wieder seine ersten Auftritte. Statt auf einer Bühne trat der Sänger jetzt im Frauenknast auf. „Ich bin noch nie in meinem Leben mit so einem mulmigen Gefühl zum Auftritt gegangen“, sagt Jürgen Milski im Interview mit RTL. „Hier ist schon so ein bedrückendes Gefühl hab ich hier irgendwie…“, so der Sänger. Die Freude bei den Häftlingen ist riesig. „Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und eine tolle Abwechslung für die Frauen. Wir sind gespannt“, so der Musiker.