Star-News des Tages am 13.12.23

Hugh Grant findet sich „zu alt, fett und hässlich“ für Liebeskomödien

Hugh Grant ist einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood und wirkte in zahlreichen Produktionen wie „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ (1993), „Notting Hill“ (1999), „Tatsächlich… Liebe“ (2003) oder die „Bridget Jones“-Reihe mit. Für Liebeskomödien findet sich der Schauspieler mittlerweile zu alt. „Ich wurde offensichtlich zu alt und fett und hässlich, um Liebeskomödien zu machen“, scherzt Hugh Grant in der „The Drew Barrymore Show“. Das Älterwerden habe aber auch einige Vorteile: „Ich bin ein bisschen besser geworden. […] Ich wurde ein bisschen weniger schlecht, nachdem ich Kinder bekommen habe, geheiratet habe und glücklicher geworden bin“, so der Schauspieler.

Betrugsmasche: Kreditkarten von Tom Kaulitz wurden gehackt!

Ärger für Tom Kaulitz: Die Kreditkarten des Musikers wurden gehackt! „Auf einen Betrug bist du hereingefallen und hast deine Kreditkarte angegeben“, sagte Bill Kaulitz zu Tom in der neuen Folge des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Der Mann von Heidi Klum erklärt: „Aus Hilfsbereitschaft, weil ich Mama helfen wollte, weil sie meinte, sie hätte ein Paket im Zoll. […] Dann ging die erste nicht durch, die zweite nicht durch, die dritte angegeben und die ging nicht durch. Die vierte… jetzt sind alle meine Kreditkarten gehackt.“ Die Kreditkarten habe er sofort sperren lassen: „Gott sei Dank ist mir das relativ schnell aufgefallen […]. Direkt danach habe ich durch Zufall in meine Rechnungen geguckt und denke so: ‚Ich habe heute doch nicht drei Bestellungen auf Amazon gemacht.'“

Frank Zander meldet sich aus dem Krankenhaus-Bett

Frank Zander muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden. „Mein Vater wird gerade im Krankenhaus intensiv untersucht und die Ärzte sind seit heute Mittag guter Hoffnung das Problem eventuell gefunden zu haben“, teilte sein Sohn Marcus gegenüber RTL mit. Frank Zander lässt über seinen Sohn wissen: „’N echt’ Berliner Urgestein geht so schnell nicht kaputt… Das wird schon wieder!“ Sein Optimismus sieht man auch auf einem Foto, welches den 81-Jährigen im Krankenhaus-Bett zeigt. Er strahlt dabei in die Kamera und hält seinen Daumen nach oben. Die Weihnachtsfeier, die er für Obdachlose und Bedürftige am 22. Dezember 2023 im Estrel Berlin ausrichtet, soll definitiv stattfinden.