Star-News des Tages am 12.12.23

Amira Pocher wäre bei der zweiten Entbindung fast verblutet

Amira Pocher macht ein erschreckendes Geständnis! Die Ex-Frau von Oliver Pocher wäre bei der zweiten Entbindung beinahe verblutet. Während der Geburt hatte sie qualvolle Schmerzen. Grund dafür war ihre alte Kaiserschnittnarbe, die durch die Wehen aufgerissen war. „Ich lag stundenlang im Bett und sagte noch zu Olli: ‚Ich habe Schmerzen, das ist nicht normal!'“, erklärte sie in ihrem Podcast „Liebes Leben“. Später stellt sich heraus, dass ihre Sorgen berechtigt waren. „Ich bin innerlich gerissen. Ich habe wirklich sehr viel Blut verloren und das hätte auch schiefgehen können“, so die 31-Jährige. Dann gibt sie auch noch zu: „Ich habe es gehasst, schwanger zu sein. […] Ich fand es nicht cool.“

Sein eigener Stern: Zac Efron auf dem Walk of Fame verewigt!

Zac Efron blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück! Bekannt wurde er vor allem durch die Filmreihe „Highschool Musical“ und gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten in Hollywood. Nun hat er endlich seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles! Am Montag fand eine feierliche Zeremonie statt. Filmkollege Miles Teller freute sich ebenfalls über die Ehrung seines Freundes: „Er hat diese Auszeichnung mehr als verdient, denn für unsere Generation war und ist Zac der erste echte Schauspieler, der aus unserer Klasse hervorgeht. Du bist der Mann, der Mythos, die Legende, das ist Zac Efron, Baby!“

Sorge um Frank Zander: Der Schlagersänger ist im Krankenhaus

Die Hits von Frank Zander kennen wohl alle. Umso trauriger waren die Fans, dass er in diesem Sommer sein Karriere-Aus verkündete. Nun machen sich die Fans riesige Sorgen um den 81-Jährigen: Der Schlagersänger musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. „Ja, es stimmt. Vadder musste in die Klinik. […] Dass es ihm schlechter geht, zeichnete sich eigentlich schon vor rund zwei Wochen ab“, bestätigte sein Sohn Marcus gegenüber der B.Z. Eigentlich veranstaltet der Musiker jedes Jahr eine Weihnachtsfeier für Obdachlose – diese findet theoretisch bald statt. „Ein ganz schöner Mist ist das. Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose in die Klinik zu müssen“, zeigt sich Frank Zander in der Bild-Zeitung enttäuscht.