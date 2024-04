In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 12.04.24

Park Bo-ram: K-Pop-Star stirbt mit 30 Jahren

Traurige Nachrichten für alle K-Pop-Fans: Die Sängerin Park Bo-ram ist tot. Nach einer Party ist sie im Alter von 30 Jahren verstorben. In der Nacht sei sie mit Freundinnen unterwegs gewesen, wie mehrere Medien berichten. Danach verschwand sie im Badezimmer und kam nicht heraus – dort wurde sie später tot aufgefunden. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt. Im Alter von 16 Jahren nahm sie beim südkoreanischen Gesangs-Wettbewerb „SuperStar K2“ teil und erlangte so ihren Durchbruch. Sie veröffentlichte mehrere Alben und Singles. Sie sang zudem den Titelsong in der Drama-Serie „Hyde Jekyll, Me“.

„The Golden Bachelor“-Star Gerry Turner lässt sich scheiden

Theresa Nist und Gerry Turner gehen wieder getrennte Wege. In der Datingshow „The Golden Bachelor“ haben sich die beiden kennengelernt – kurz danach folgte schon die Hochzeit. Doch nun ist wieder alles aus. „Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen“, erklärt Gerry in der Show „Good Morning America“. Er fügt weiter hinzu: „Was mir in unseren Gesprächen am meisten auffällt, ist, wie sehr wir uns beide unseren Familien verschrieben haben… Wir sehen uns also diese Situationen an und ich denke, wir haben einfach das Gefühl, dass es für das Glück von jedem von uns am besten ist, getrennt zu leben.“

Ski-Unfall: Jochen Schweizer wurde lebensbedrohlich verletzt

Jochen Schweizer hatte im vergangenen Dezember einen schweren Ski-Unfall. Dabei zog sich der Ex-„Die Höhle der Löwen“-Investor lebensgefährliche Verletzungen zu, wie er jetzt in einem Interview verriet. „Ich bin ungebremst die komplette Distanz geflogen, ohne den Boden zu berühren und in einer etwa sechs Meter großen Baum-Lücke im tiefen Schnee gelandet. Ich hatte bestimmt 100 Sachen drauf. Wenn ich da einen Baum getroffen hätte, ich wäre auf der Stelle tot gewesen“, sagt er in der Bild-Zeitung. „Ich bin die Talabfahrt zu meinem Haus abgefahren. Und dann kam unten eine 90-Grad-Kurve. Da standen links ein paar Snowboarder. Ich zog nach rechts raus und dann scharf nach innen. Und irgendwie bin ich von der Sonne in den Schatten reingefahren. Da passierte es“, erinnert sich der 66-Jährige.