In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 11.12.23

Jeremy Fragrance posiert mit rechtsextremen Politiker

Eigentlich läuft derzeit eine Doku über Jeremy Fragrance bei Sky. Doch nachdem sich der Influencer mit einem rechtsextremen Politiker aablichten ließ, zieht der Sender jetzt Konsequenzen. „Wir distanzieren uns klar von jeglichen rechtsextremen Inhalten oder Äußerungen. Die Reality-Doku ‚Jeremy Fragrance – Power, Baby!‘ werden wir bis morgen aus allen unseren Angeboten nehmen. Eine Fortsetzung des Formats und eine weitere Zusammenarbeit waren ohnehin nicht geplant“, teilte ein Sendersprecher gegenüber dem Stern mit. Auch der Heel-Verlag plant keine weitere Zusammenarbeit mit dem Influencer. „Als Erstes möchten wir betonen, dass der Heel Verlag sich in keinster Weise mit rechtsextremen Gedankengut identifiziert und wir mit Entsetzen zur Kenntnis genommen haben, dass Jeremy Fragrance mit diesen Rechtsextremen sympathisiert. Dass er solche Tendenzen hat, war uns bis zum heutigen Tage auch nicht bekannt“, heißt es in einem Statement.

Trennungs-Gerüchte um Pietro und Laura: Sie findet deutliche Worte

Mit einem kryptischen Post hat Laura die Trennungs-Gerüchte angeheizt. Fans glaubten, dass sie sich von Pietro Lombardi getrennt habe. „Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dafür fühle …“, schrieb sie bei Instagram. Am Montag ruderte Laura dann zurück: „Ich wollte keine Unruhen verursachen und deswegen entschuldige ich mich bei denen, die sich ‚verarscht‘ gefühlt haben.“ Es gab zwar wohl Streß – aber keine Trennung, stellt die Influencerin klar. „Es haben sich so viele Sachen bei mir gesammelt und dann ist das Fass übergelaufen“, meint sie. Jedoch ist sie Pietro Lombardi und seiner Ex Sarah Engels entfolgt. Dazu schreibt sie: „Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung … ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Ich habe mich nie zu diesem Thema geäußert und werde es auch vorerst nicht tun. Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte etwas zu sagen.“

Streit mit Offset: Cardi B bestätigt das Liebes-Aus!

Bei Cardi B und Offset ist wohl tatsächlich alles aus! Seit mittlerweile fünf Jahren sind die beiden verheiratet. Jedoch gab es schon länger Gerüchte um eine Trennung, nachdem sich die beiden in den sozialen Netzwerken entfolgten. Jetzt bestätigt Cardi B das Liebes-Aus und das sie wieder als Single durchs Leben geht. „Ich bin jetzt seit Kurzem Single, aber ich hatte Angst, es der Welt zu sagen – nicht wirklich Angst, ich weiß nur nicht, wie ich es sagen soll“, erklärt sie in einem Livestream bei Instagram. Sie freut sich auf einen Neuanfang: „Ich möchte 2024 frisch und offen beginnen. Ich bin neugierig auf ein neues Leben.“