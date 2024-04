In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 11.04.24

Til Schweiger mit Sepsis in Klinik

Til Schweiger hat sich eine schwere Blutvergiftung zugezogen und liegt in einem Krankenhaus auf Mallorca. „Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe“, sagt der Schauspieler in der Bild-Zeitung. „Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein ‚offenes Bein‘, so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer“, so der Schauspieler weiter. Derzeit gehe es ihm wieder schlechter: „Ich habe in der Nacht zu Donnerstag Fieber bekommen.“ In den kommenden Tagen muss sich Til Schweiger weiteren Untersuchungen unterziehen.

Familie bestätigt: Ex-Football-Star O.J. Simpson ist tot!

Der ehemalige Football-Star O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren verstorben. „Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs“, schrieb seine Familie beim Kurznachrichtendienst X. Trotz seiner Krebserkrankung hat O.J. Simpson sein Leben weiterhin genossen. „Alles ist gut. Passt auf euch auf und habt ein tolles Super-Bowl-Wochenende“, schrieb er im Februar in den sozialen Netzwerken.

QVC-Star Barbara Klein: Mein Mann betrog mich jahrelang mit einer Jüngeren

Fitness-Unternehmerin Barbara Klein (58) war 14 Jahre ein Star beim Shoppingsender QVC. Dabei erlebte sie jahrelang einen bitteren Rosenkrieg. Denn ihr Mann hatte eine Affäre. „Es hat mir sehr wehgetan, ich hatte ihm bedingungslos vertraut. Wir hatten ja unser Unternehmen, das wir auch für unsere Kinder aufgebaut hatten“, erklärte sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Sie habe die Firma dann übernommen und ihn ausbezahlt. „So wurde ich quasi über Nacht alleinige Geschäftsführerin und musste mein Unternehmen wieder von vorn aufbauen. Es tat so weh. Ich saß vor einem Scherbenhaufen. Ich hatte praktisch 20 Jahre umsonst gearbeitet