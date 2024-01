In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 11.01.24

Rechtsstreit bei Oliver Pocher und Anne Wünsche hält noch immer an

Auf einer Fragerunde bei Instagram hat Anne Wünsche jetzt verraten, dass der Rechtsstreit mit Oliver Pocher noch immer anhält. Dieser läuft bereits seit 2021. „Er hatte zusammen mit Amira eine Lüge über mich verbreitet und falsche ,Beweise‘ gepostet. Der Typ hat mich damals richtig fertiggemacht. Wenn ihr wüsstet, was da alles im Hintergrund noch ablief. Ich habe auch null Mitleid mit dem Typen“, meint Anne Wünsche bei Instagram. Bereits damals sagte die Influencerin in einer Instagram-Story: „Wo fängt Comedy an und wo hört es auf? Wo fängt Mobbing an, ist das hier alles kein Mobbing? (…) Ich muss euch sagen, dass es unheimlich wehtut. Es tut so krass weh, dass ich heulend aufstehe und heulend wieder ins Bett gehe. (…) Das geht zu weit!“

Armie Hammer ist nach Blitz-Verlobung schon wieder Single!

Armie Hammer hat im vergangenen Sommer eine neue Freundin gefunden und hat sich mit ihr verlobt. Umso überraschender kommt die Nachricht: Der Schauspieler ist schon wieder Single! Marina Gris erklärte in einer Instagram-Story, dass sie und der 37-Jährige kein Paar mehr sind. „Reflektiert gebe ich das Ende meiner Reise mit Armie bekannt, ein Kapitel, das sehr persönlich und von großer Bedeutung für mein Leben war und vor einem Monat abgeschlossen wurde“, lässt sie in einem Statement verlauten. Sie blickt aber positiv auf die Zeit zurück: „Ich erinnere mich gern an unsere gemeinsamen Erlebnisse, auch an das Lachen und die unbeschwerten Momente, die wir gemeinsam hatten.“

Tom und Bill Kaulitz kontern nach Lästereien von Thomas Gottschalk

Jahrzehntelang stand Thomas Gottschalk für „Wetten, dass..?“ auf der Bühne. Danach gab es Spekulationen, dass Tom und Bill Kaulitz die ZDF-Show übernehmen. Thomas Gottschalk zeigte sich daraufhin überhaupt nicht begeistert. Nun kontern die beiden „Tokio Hotel“-Stars. „Es ist so, dass Thomas Gottschalk gar nicht damit einverstanden ist, dass du ‚Wetten, dass..?‘ übernimmst“, meint Bill im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“. „Weißt du, was ich das Geile finde? Dass er sich immer noch dazu berufen fühlt, zu gucken, was denn jetzt mit ‚Wetten, dass..?‘ passiert“, meint Tom Kaulitz. Dann sagt Bill direkt an Thomas Gottschalk: „Du hast die Sendung nicht erfunden. Du bist ein Moderator, ZDF hat dich eingestellt, diese Sendung zu moderieren. Das ist nicht deine Sendung. Du hast da ja gar nichts zu melden.“