Star-News des Tages am 10.04.24

„Ich bin wütend“: Schockierendes Show-Aus für Elton bei ProSieben

ProSieben hat Elton nach 23 Jahren gefeuert. Der Moderator hatte im Jahr 2001 seinen ersten Auftritt bei „TV total“ und präsentierte seit acht Jahren die Show „Schlag den Star“. Elton zeigte sich fassungslos. „Um eins klarzustellen: ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab. Ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim Pro7 Chef angerufen hatte, was denn an Gerüchten stimmen würde, das ich nicht mehr Schlag den Star moderieren darf. Pro7 ist es scheinbar zu viel, dass ich bei RTL arbeite. Auf einmal!!!!“, schrieb er bei Instagram. Weiter schreibt Elton: „’Schlag den Besten’ und auch ‘Blamieren oder kassieren’ wurde erst Pro7 angeboten. Nachdem es hieß, man hätte kein Geld und keinen Sendeplatz, hat eben RTL zugeschlagen. Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wir mir nach 23 Jahren Pro 7 gegönnt. Ohne Worte!!! Ich kippe mir jetzt paar Bierchen rein und sage vielleicht morgen noch etwas dazu. Mal sehen, wer hier traut, zu kommentieren. Nochmal: Enttäuschung pur.“

Keine Krise: Gwen Stefani spricht über Selbstzweifel in Ehe

Gwen Stefani und Blake Shelton gaben sich im Jahr 2021 das Ja-Wort. Es gab zwar nie eine Krise, aber dennoch schwierige Zeiten. „In meiner eigenen Beziehung, auch wenn ich die Wahrheit über das, was heute passiert, kenne, erschafft man immer noch ein Drama in seinem eigenen Kopf über seine Unsicherheiten und was passieren könnte. Ich war in dieser Phase der Beziehung mit Blake und wurde paranoid“, gibt Gwen Stefani jetzt im Interview mit Nylon zu. Die Sängerin hätte laut eigenen Angaben mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt: „Ich habe diese Zeiten durchgemacht, in denen ich mich fragte: ‚Oh mein Gott, werde ich nur älter? Oder bin ich noch süß?'“

Guido Maria Kretschmer: Seine Hündin ist verstorben

Schon wieder müssen Guido Maria Kretschmer und sein Ehemann Frank Mutters einen schweren Verlust verarbeiten. Denn die beiden mussten Abschied von ihrer Hündin nehmen. „Am Montag mussten wir unsere geliebte Idaya mit nur 4 Jahren gehen lassen … Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust …“, schreibt der „Shopping Queen“-Star bei Instagram. „Geliebte Idaya, wir vermissen dich sehr und bleiben auf ewig in tiefer Liebe mit dir verbunden“, schreibt die bekannte Persönlichkeit.