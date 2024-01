In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 10.01.24

Ermittlungen zum Tod von Matthew Perry offiziell abgeschlossen

Matthew Perry wurde im Oktober tot aufgefunden. Die Ermittlungen zum plötzlichen Tod des „Friends“-Darstellers sind abgeschlossen worden, wie das People-Magazin berichtet. Noch vor Ort haben Rettungskräfte den Schauspieler für tot erklärt. Es gab damals keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder ein Verbrechen. Dennoch wurde eine Untersuchung angeordnet, um die genauen Todesumstände zu klären. Sein Tod wurde offiziell als ein Unfall eingestuft. Vor seinem Tod kämpfte er viele Jahre gegen eine Suchterkrankung. In seinem Buch „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ beschrieb er seine starke Abhängigkeit von Alkohol und anderen Drogen.

Frauke Ludowig feiert 60. Geburtstag: „Ich habe mich noch nie jünger schummeln wollen“

Bei RTL ist Frauke Ludowig nicht mehr wegzudenken. Seit einigen Jahren präsentiert die Moderatorin das RTL-Starmagazin „Exclusiv“. Nun feiert sie ihren 60. Geburtstag. „60 werden ist wirklich ganz normal, weil ehrlich gesagt, ich habe mit dem Altern überhaupt kein Problem, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, ich habe mich noch nie jünger schummeln wollen. Wenn man mich fragt seit einigen Monaten, wie alt ich bin, sag ich 60, weil deshalb ist es für mich auch keine große Nummer. Ich bin total happy. Das Wichtigste ist, ich bin gesund, ich bin sehr, sehr glücklich, ich habe eine ganz tolle Familie, einen tollen Job, es könnte mir gar nicht besser gehen“, sagt Frauke Ludowig im Interview mit RTL.

Kate Merlan verrät: Diese Beauty-Eingriffe plant sie noch

Kate Merlan will endlich wieder so aussehen wie vor fünf Jahren. Deshalb plant sie in den kommenden Monaten einige Beauty-Eingriffe. „Das war vor fünf Jahren und ich war in Bestform, habe mich selbst wunderschön gefunden, war mit meinem Körper und meiner Optik total zufrieden.Ich mag mich zwar immer noch, trotzdem fühle ich mich nicht mehr wirklich wohl in meiner Haut“, sagt die Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin in einem Interview mit RTL. Gerade hat sie sich Fett absaugen und den Hyaluronschlauch in der Lippe durch eine Hylasebehandlung wieder auflösen lassen. Nun soll noch eine Nasen-OP folgen. „Ein ganz wichtiger Step wird eine letzte Operation an meiner Nase sein, die mir vor einiger Zeit leider völlig versaut wurde. Sie sieht aus wie die von einem Schwein und atmen kann ich auch nicht richtig“, erklärt Kate Merlan.