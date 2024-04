In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 09.04.24

Laura Müller mit zwei Männern im Bett

Laura Müller hat ein Foto gepostet, wo sie sich mit zwei Männern im Bett rekelt. „Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht!!! Ihr wisst, wo es exklusives Material gibt“, scchreibt die Ehefrau des Skandal-Sängers Michael Wendler. Sie verweist auf die Erotikplattform OnlyFans. Der Sänger bewirbt das fragwürdige Projekt seiner Frau: „Laura hat sich endlich getraut und gibt mit gleich zwei heißen Typen Vollgas …“ Die User sind davon wohl nicht ganz begeistert. „Puh, von Playboy zu Billig-Pornos ging es aber ganz schnell steil runter“, heißt es in einem Kommentar.

Kirsten Dunst packt über Filmdreh mit ihrem Ehemann aus!

Schon zum dritten Mal stehen Kirsten Dunst und ihr Ehemann Jesse Plemons gemeinsam vor der Kamera. Der Thriller „Civil War“ soll es in sich haben. „Er hat uns damit wirklich einen Gefallen getan. Normalerweise würde Jesse niemals so eine Rolle annehmen, denn sie ist ziemlich verstörend“, erklärte Kirsten Dunst im Interview mit ET. An einer Stelle des Films soll Jesse sogar eine Pistole auf seine Frau richten. „Es war eine sehr intensive Szene. Ich hatte Gänsehaut. Es ist wirklich ein wichtiger Wendepunkt im Film“, sagt sie über die Szene.

Totalausfall: Joachim Llambi zerlegt Traditionsverein

Traditionsverein MSV Duisburg steuert derzeit auf die 4. Liga zu. Einer, dem das gar nicht gefällt, ist „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi. „Das war Abstiegswürdig….!!!! Ginczek Totalausfall, Ersatzstürmer Fehlanzeige… Inanoglu nicht im Kader… warum Schommers? Vincent, Müller die ärmste Sau in Duisburg! Sieben von elf Spielern im Tiefschlaf permanent…. Stellungsfehler in der Abwehr Knoll Katadtrophe (Fleckstein, der einzige Lichtblick)… ein Spielaufbau fast gar nicht vorhanden. Nur weite, hohe Bälle, in der Hoffnung einer kommt durch. Wechsel Pusch, viel zu spät,….. Girth bekommt 10 Minuten erklärt, was er tun soll und kommt dann in der 86. Minute, hat der Zahlen Trainer wahrscheinlich ausgerechnet …“, schreibt er bei Instagram.