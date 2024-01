In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 09.01.24

Franz Beckenbauer hat den Tod seines Sohnes nie verkraftet

Am Montag wurde bekannt, dass Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Die Fußball-Legende hatte den Tod seines Sohnes nie verkraftet. „Er war ohnmächtig dem Sterben seines Sohnes gegenüber, obwohl er alles in der Welt getan hat, damit das nicht passiert. […] Die Ohnmacht, die der Franz da so geballt 2015 erleben musste, hat ihn sicher verändert“, erzählt Franz‘ Ex-Lebensgefährtin Diana Sandmann in der BR-Dokumentation „Beckenbauer – Legende des deutschen Fußballs“.

Liebeskrise bei Pink: Ehe-Aus mit Carey Hart war 2023 zum Greifen nah

Sängerin Pink und Motocross-Profi Carey Hart gaben sich vor 18 Jahren am 7. Januar das Ja-Wort. Im Jahr 2023 war das Ehe-Aus zum Greifen nahe, wie die Musikerin jetzt in einem emotionalen Statement verriet. „Ich trage unsere Narben mit Stolz“, schreibt Pink zu einer Serie mit Pärchenfotos bei Instagram. Auch direkt an ihren Mann richtete Pink einige Worte: „Als ich dich vor 22 Jahren kennengelernt habe, wollte ich einfach jemanden, der mich nicht anlügt.“ Weiter schreibt sie: „Die Familie, die wir aufgebaut haben, die Geschichten, die wir zusammen erlebt haben, und die Erinnerungen, die wir immer wieder schaffen, sind mehr wert als Tausend-Millionen Preise, die mir irgendjemand verleihen könnte.“

Amira Pocher erklärt ihren Tränenausbruch an Silvester!

Oliver und Amira Pocher hatten vor einigen Monaten ihre Trennung bekanntgegeben. Es kam zu einer Schlammschlacht – dennoch feierten sie Silvester zusammen. Der Comedian erklärte, dass seine Ex ihm weinend im Arm lag. Amira Pocher erklärt nun ihren Tränenausbruch. „Ich fühle mich mit Olli natürlich immer noch verbunden. Wir haben einfach ein Leben zusammen, Kinder zusammen, wir haben eine Patchwork-Familie zusammen, haben Erinnerungen geschaffen“, sagt die Beauty im Podcast „Liebes Leben“. „Es war so ein kleiner Moment… Vertrautheit auch… Da kam halt alles hoch. Der ganze Schmerz der letzten Monate“, fährt sie weiter fort.