Star-News des Tages am 08.12.23

Selena Gomez bestätigt offiziell: Sie ist wieder vergeben!

Nach gescheiterten Beziehungen mit Justin Bieber und The Weeknd ist es um das Liebesleben von Selena Gomez etwas ruhiger geworden – bis jetzt! Denn nun ist die Sängerin wieder in festen Händen. Die „Wolves“-Interpretin zeigt bei Instagram einen Schnappschuss von sich und einem Mann. Und es ist kein Unbekannter: Es handelt sich um Musiker Benny Blanco! Das bestätigt sie auch indirekt, in dem sie auch einen Artikel mit der Headline „Es wird gemunkelt, dass Selena Gomez mit dem Musikproduzenten Benny Blanco zusammen ist“ liked.Und dann verrät sie auch: „Er ist mein Ein und Alles. Er ist einfach das Beste, das mir je passiert ist. […] Und er hat mit besser behandelt als jemals ein Mann zuvor.“

Madonna weint auf Bühne und trauert um verstorbene Freunde!

Madonna ist seit rund zwei Monaten wieder auf großer Tournee. Auf der Bühne performt die Sängerin unter anderem Hits wie „Vogue“, „Material Girl“ und „Like a Virgin“. Bei einem Konzert in Amsterdam kämpfte die Musikerin jedoch mit den Tränen. Denn der Auftritt fand am Todestag ihrer Mutter statt, zeitgleich war auch noch Aids-Tag, wo an Menschen gedacht wird, welche an der Krankheit verstorben sind. „Heute ist Welt-Aids-Tag. Wisst ihr das? Ist das für alle wichtig?“, fragt sie ihre Fans. „Ich hätte mir die Arme abgehackt, wenn ich ein Heilmittel für sie hätte finden können, damit sie leben“, so Madonna weiter.

Marco Schreyl: Erste Worte nach seinem RTL-Rauswurf

RTL hat Marco Schreyl vor die Tür gesetzt. Nun hat sich der Moderator selbst dazu geäußert. In der Podcast-Folge von „book:deluxe – Der Büchertalk mit Bärbel Schäfer“ hat der Moderator offenbart, dass er wegen der Krankheit seiner Mutter eine schwere Zeit durchlebt habe. Das habe den Moderator stark beeinflusst. „Menschen, die zu der Zeit mit mir gearbeitet haben, haben wahrscheinlich gedacht, was ist mit dem eigentlich los? Warum ist der so dünnhäutig? Warum springt er bei der kleinsten Kleinigkeit an, warum kannst du mit dem gerade gar nicht reden?“, erzählt Marco Schreyl. Es war schwer, den TV-Job und das Privatleben zu meistern – das kennt auch Bärbel Schäfer sehr gut. „Du hast moderiert, du hattest Samstagabend-Shows. Und wir kennen das alle, backstage Viertel nach acht geht das Rotlicht an, man hat die Team-Besprechung, man hat die Proben, dann telefonierst du noch mit dem Arzt und fährst zwischen deinen ganzen Produktionen natürlich hin, weil du dir Sorgen machst. […] Du hattest immer ein Parallelleben voller Sorgen“, sagte sie.