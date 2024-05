In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 06.05.24

Heinz Hoenig: Nach dem Koma steht eine wichtige Operation an

Schauspieler Heinz Hoenig lag seit mehreren Tagen im künstlichen Koma. Die Ärzte holen ihn langsam zurück – der Schauspieler weiß noch nicht, wie schlimm es um ihn steht. „Heinz weiß noch nicht, wie schlimm es um ihn steht. Er kennt die beiden Diagnosen zu seinem Herzen und seiner Speiseröhre nicht. Er weiß nur, dass er im Krankenhaus liegt“, erklärt seine Ehefrau in der Bild-Zeitung. Seine einzige Chance auf ein Überleben ist die Entfernung der Speiseröhre. Laut einer Patientenverfügung darf seine Ehefrau entscheiden. „Ich bin voll bevollmächtigt. Ich kann theoretisch alles entscheiden, ich will das aber nicht. […] Ich will, dass mein Mann diese wichtige Entscheidung selbst trifft. Beide Operationen sind lebensnotwendig. Heinz muss sagen, ob er die Eingriffe will oder nicht“, sagt sie.

Kourtney Kardashian fiel es nach Geburt schwer zu arbeiten

Kourtney Kardashian hat im vergangenen Jahr ihr viertes Kind auf die Welt gebracht. Der Reality-TV-Persönlichkeit fiel es nach der Geburt schwer, zu arbeiten. „Ich war im dritten Monat nach der Geburt und fühlte mich noch nicht ganz bereit für ein großes Shooting wie dieses, bei dem mich den ganzen Tag lang viele Leute beobachten. Und obwohl mein kleiner Sohn den ganzen Tag bei den Dreharbeiten bei mir war, ist es nicht dasselbe, wenn ich geschminkt bin, hohe Absätze trage und ein Kleid anhabe, im Gegensatz zu unseren kuscheligen Tagen zu Hause im Schlafanzug“, schrieb die 45-Jährige bei Instagram.

Yvonne Woelke hat Zukunftsängste

Yvonne Woelke ist am Montagabend in dem SAT.1-Format „Über Geld spricht man doch!“ zu sehen und legt ihre Finanzen offen. Nun hat sie verraten, für was sie das meiste Geld ausgibt. „Man glaubt es kaum, aber ich bin sehr sparsam. Im Moment gebe ich viel Geld in meine Projekte aus. Und ich möchte mir eine Wohnung kaufen, deshalb drehe ich gerade jeden Cent um. Aber früher habe ich schon viel Geld in Markenklamotten ausgegeben, aber auch das habe ich schnell sein lassen, weil die Qualität einfach nicht gut war. Da sind bei einer teuren Jeans die Nieten einfach abgefallen oder eine teure Handtasche sieht nach einem halben Jahr wie 1o Jahre getragen aus. Ich gebe mein Geld jetzt für sinnvolles aus und nicht für schlechte Qualität“, erzählt Yvonne Woelke im exklusiven Interview mit KUKKSI.