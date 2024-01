In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 05.01.24

„Alarm für Cobra 11“-Star Christian Oliver und Töchter sterben bei Flugzeug-Absturz

Christian Klepser, bekannt unter dem Künstlernamen Christian Oliver, ist bei einem Flugzeugabsturz verstorben. Auch seine Töchter sindd unter den Todesopfern. Bekannt wurde Christian Klepser vor allem als Hauptkommissar Jan Richter in der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“. Er befand sich in einem Kleinflugzeug mit seinen Töchtern, welche ins Meer stürzte. Gestartet ist das Flugzeug auf der beliebten Insel Becquia. „Fischer und Taucher aus Paget Farm begaben sich mit ihren Booten zum Ort des Geschehens, um Hilfe zu leisten. Die SVG-Küstenwache wurde informiert und reiste schnell nach Paget Farm, Bequia, um die Rettungsarbeiten zu leiten“, heißt es in einem offiziellen Statement. „Es ist absolut grauenvoll und meine Gedanken sind bei der Mutter. Die Vorstellung, als Elternteil zurückzubleiben und dieses Grauen ertragen zu müssen, ist unbeschreiblich“, sagt Erdogan Atalay, der mit Christian Oliver gemeinsam vor der Kamera stand, laut RTL.

US-Star David Soul stirbt im Alter von 80 Jahren

Ihn kennt man aus der US-Serie „Starsky and Hutch“: Schauspieler David Soul ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Dies gab die Ehefrau des Schauspielers, Helen Snell, laut The Hollywood Reporter bekannt. „Er hat der Welt viele außergewöhnliche Geschenke gegeben – als Schauspieler, Sänger, Geschichtenerzähler, kreativer Künstler und geliebter Freund. Sein Lächeln, sein Lachen und seine Leidenschaft fürs Leben werden den vielen Menschen in Erinnerung bleiben, deren Leben er berührt hat“, wird sie von der Seite zitiert. David Soul wirkte zudem in über 50 Folgen der Western-Serie „Here Come the Brides“ mit. In dem Kinofilm „Drecksau“ stand er zuletzt im Jahr 2013 vor der Kamera.

Ikke Hüftgold gelingt Chart-Meilenstein

Es ist der größte Erfolg von Partyschlager-Größe Matthias Distel (47) alias Ikke Hüftgold: Als erster Ballermann-Star hat er den Chart-Thron erobert. Sein Album „Nummer Eins“ heißt nicht nur so, sondern landete tatsächlich auf dem ersten Platz. Es ist generell das erste Album eines Ballermann-Stars, welches es in die Charts geschafft hat. „Da ist das Ding!“, schreibt Ikke Hüftgold zu einem Foto auf Instagram. Dann bedankt er sich noch bei seinen Fans: „Was vor 15 Jahren mit einer Wette begann, findet heute seinen vorläufigen Höhepunkt! Dank einer unfassbaren Community, nämlich EUCH da draußen!!!