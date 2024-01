In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 04.01.24

Faisal Kawusi gesteht: „Ich wollte mich umbringen“

Im Dezember 2022 sei der Comedian Faisal Kawusi kurz davor gewesen, sich das Leben zu nehmen. Bereits in seiner Kindheit wurde er gemobbt. WDort habe ich meine Unschuld verloren, denn ich wurde gemobbt“, so Faisal Kawusi in einem YouTube-Video. Er hatte Angst, in die Schule zu gehen: „Ich bin explodiert, ich habe jedem in die Fresse gehauen, der mir zu nah kam.“ Ihm kamen dann dunkle Gedanken: „Anscheinend bin ich so ein schlechter Mensch, anscheinend tue ich so vielen Menschen weh, dass es vielleicht besser wäre wenn ich einfach nicht mehr wäre. Und dieser Gedanke ist dann so immer tiefer in mich eingedrungen.“ Nachdem er einen Abschiedsbrief verfasst habe, kam der Wendepunkt: „Das ist nicht das Ende von Faisal. Hier beginnt die Geschichte erst. Ab da habe ich wieder angefangen zu kämpfen. Egal, wie hart es jetzt wird, ich werde kämpfen und ich werde fundamental was an mir, an meinem Leben und an meinem Verhalten ändern.“

Britney Spears schließt Musik-Comeback endgültig aus

Traurige News für die Fans von Britney Spears: Sie schließt ein Musik-Comeback völlig aus. „Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren!!! Wenn ich schreibe, schreibe ich zum Spaß oder ich schreibe für andere Leute!!!“, erklärt die Sängerin in den sozialen Netzwerken. Sie sei Ghostwriter, was ihr „ehrlich gesagt Spaß“ mache und schreibt Songs für andere. Im Jahr 2023 kamen Gerüchte um ein neues Album auf, nachdem sie einen Song namens „Hate You To Like Me“ ankündigte.

Micaela Schäfer: Das ist ihr Dschungelcamp-Favorit!

Micaela Schäfer war vor 12 Jahren selbst im Dschungelcamp. Das Erotikmodel freut sich auf den Cast und hat auch ihren Favoriten auf die Dschungelkrone verraten. „Vom jetzigen Stand würde ich auf Lucy tippen. Sie ist total sympathisch, ich bin mit ihr aufgewachsen und war ein großer ‚No Angles‘-Fan. Sie ist zudem sehr herzlich und sehe in ihrer Persönlichkeit keine Missgunst, Neid oder Hass. Sie hat eine große Karriere hinter sich und muss sich nicht mehr beweisen“, sagt die Nacktschnecke im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und weiter: „Ich kenne diesen Staubsauger-Herren nicht, aber ich finde ihn von Bildern und Videos her lustig. Der sieht total strange aus, aber wirkt sehr interessant. Auf den freue ich mich total. Deshalb ist es mein heimlicher Dschungel-Favorit. Twenty4tim kenne ich auch und er wird ebenfalls alles geben.“