Star-News des Tages am 03.01.24

Kelly Clarkson: Die Scheidung war „außerordentlich schwer“

Die Scheidung von Brandon Blackstock war für Kelly Clarkson besonders schwer und hat sich mit der Musik abgelenkt. „Das ist mein Ventil“, erklärte die 41-Jährige in einem Interview mit dem Magazin People. Und weiter: „Ich bin eine Person, die loslässt; ich hege keinen Groll. Also ging es darum, herauszufinden, was in meinem Leben passiert ist, und warum – und was ich dagegen tun werde.“ Die Zeit nach der Scheidung war alles andere als leicht: „Denn das Ausmaß an Depressionen und anderen Dingen, die mit einer Scheidung oder Trauer einhergehen, ist außerordentlich schwer. Man fühlt sich allein, und es ist einfach ein Segen, ein Ventil für diese überwältigenden Gefühle zu haben.“ Im Jahr 2013 haben die beiden geheiratet, 2020 folgte die Scheidung. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder vor.

Das sagt Julian F.M. Stoeckel zum Dschungelcamp-Cast

Julian F.M. Stoeckel war selbst im Dschungelcamp und hat sich jetzt zum Cast der diesjährigen Staffel geäußert. „Generell hat der Dschungel-Cast zur Jubiläumsstaffel eigentlich viel Potenzial. Es sind interessantere Charaktere und Stars dabei, die jahrelange Karrieren mitbringen. Dass auch einige Kandidaten dabei sind, die Reality-TV-Darsteller sind und aus Datingformaten kommen, finde ich aber auch nicht wahnsinnig gut. Aber ich will positiv bleiben und mich auch davon überzeugen lassen, dass sie es vielleicht besser machen, als ich es glaube“, sagt die bekannte Persönlichkeit im exklusiven Interview mit KUKKSI. Eine Kandidatin könnte besonders für Krawall sorgen: „Ich glaube, dass Kim Virginia im Dschungelcamp die größte Zicke werden könnte. Denn ich denke, dass sie absolut nicht in der Lage ist, sich auf einem guten Niveau mit Leuten zu unterhalten und auch andere Meinungen zu akzeptieren.“

Mitten in der Nacht: Polizei-Einsatz bei Stephen Dürr

Böse Überraschung für TV-Star Stephen Dürr. Denn mitten in der Nacht stand plötzlich die Polizei vor seiner Tür. Mindestens acht Beamte waren anwesend. „Ich traute meinen Augen nicht, als ich aus dem Fenster schaute. Die hatten sich ums ganze Haus verteilt“, erklärte der Schauspieler in der Bild-Zeitung. „Ich lag auf dem Sofa im Wohnzimmer, ich schlafe da manchmal drauf ein. Oben im Schlafzimmer war Katharina – und auf ihrem Handy ging plötzlich der Alarm los“, so Stephen Dürr weiter. Das Gerät sei mit den Überwachungskameras am Haus verbunden.