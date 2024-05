In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 02.05.24

Will Alec Baldwin noch mehr Nachwuchs?

Alec Baldwin spricht offen über seine Familienplanung. In dem Podcast „Our Way with Paul Anka and Skip Bronson“ spricht er darüber, ob er sich noch weitere Kinder vorstellen könnte. „Oh man, wie kannst du es wagen, mir diese Frage zu stellen. Ich glaube, ich bin fertig“, sagt der Schauspieler. Alec Baldwin hat bereits acht Kinder. Mit seinen Sprösslingen scheint er allerhand viel zu tun haben: „Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der morgens vier Kinder in der Schule abgibt und nach Hause kommt, und wenn ich nach Hause komme, warten immer noch drei Kinder auf mich.“ Dann sagt er weiter: „Ich habe acht Kinder. Ich habe meine älteste Tochter. Sie hat ein Baby und sie und ihr Freund leben in Oregon. Ich habe meine Frau kennengelernt, wir haben geheiratet und in neun Jahren sieben Kinder bekommen. Es ist verrückt.“

Nach Tourabsage: Patricia Kelly gibt ein Gesundheitsupdate!

Patricia Kelly musste ihre „Unbreakable“-Tour aufgrund einer Entzündung im Kieferbereich absagen. Nun meldet sie sich mit einem Gesundheitsupdate zu Wort: „Mir geht es viel besser, ich bin auf einem guten Weg“, schrieb die Sängerin bei Instagram. Die „One More Year“-Interpretin sei aber noch nicht in der Lage, auf die Bühne zu gehen. Zwar sei sie optimistisch – jedoch brauchen die Ärzte noch Zeit. Damals erklärte die Sängerin in dem sozialen Netzwerk: „In den letzten Wochen musste ich leider zur Erkenntnis kommen, dass ich derzeit nicht in der Lage bin, die ‚Unbreakable‘-Tour zu machen. […] Seit einigen Wochen hält mich eine Entzündung im Kieferbereich vom Singen ab. Ich habe viele Anläufe genommen, habe geprobt, bin auch in der Lage 1-2 Songs zu singen, aber stets mit Schmerzen. Es ist mir unter diesen Umständen unmöglich, ein ganzes Konzert zu machen, geschweige denn eine ganze Tour.“

Lorenz Büffel: So ist der Alltag des Ballermann-Stars abseits der Bühne

Lorenz Büffel ist ein gefragter Ballermann-Star und tritt regelmäßig im Megapark auf. Abseits der Bühne sei er ein totaler Familienmensch, wie er jetzt verraten hat. „Seit ich meine Frau Emily kennengelernt habe, bin ich Familienpapa zu 100 Prozent. Ich liebe meine Familie über alles“, erklärt der Musiker im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca. Seine Liebe mit Emily Gierten wurde mit einer Hochzeit auf Mallorca gekrönt. Sohn Leo hat das Familien-Glück im Jahr 2020 perfekt gemacht. Dann hat er auch offenbart, was der Megapark für ihn persönlich bedeutet: „Der Megapark ist Mallorca. DJ Juanjo, die Techniker, meinen Chef Gerry Arnsteiner oder Marketing-Direktor Sigi Holleis kenne ich von Anfang an. Man darf hier jedes Mal wieder hinkommen und seinen Job machen. Der Megapark ist für mich wie eine Familie.“ Seit 18 Jahren tritt der Sänger in dem Partykomplex auf.