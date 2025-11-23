Connect with us

    News

    Staatsanwalt sicher: GNTM-Model soll Block-Kinder entführt haben

    Dramatische Wende im Prozess gegen Christina Block! Ein „deutscher Riese“ soll die Block-Kinder zum Jahreswechsel 2023/24 mit den Israelis entführt und Vater Stephan Hensel zusammengeschlagen haben.

    Zeugen haben im Block-Prozess immer wieder von einem „deutschen Riesen“ gesprochen. Die Mutter von C. kommt aus Israel und soll neben Deutsch und Englisch auch Schwedisch und Hebräisch sprechen.

    C. war auch „Bachelorette“-Kandidat

    Bei dem „deutschen Riesen“ soll es sich um einen Mann handeln, welcher im Jahr 2021 bei „Germany’s next Topmodel“ teilnahm. Die Kandidatinnen aus der ProSieben-Show posierten halbnackt mit ihm für Fotos, wie die „Bild“-Zeitung meldet. Zudem soll er auch in Schweden bei der Kuppelshow „Die Bachelorette“ teilgenommen haben.

    Carmen und Robert Geiss
    Bodyguard nach Überfall auf die Geissens sicher: "Die haben das nicht von heute auf morgen gemacht"

    Gegen C. laufen mittlerweile Ermittlungen, wie das Blatt berichtet. Auf sichergestellten Überwachungskamera-Aufnahmen aus einem Luxus-Hotel ist er in der Lobby mit israelischen Kidnappern zu sehen. Auf anderen Aufnahmen ist C. zu sehen, wie er eine Flasche Champagner in der Hand hält. Bei der brutalen Entführung von Klara (damals 13) und Theodor Hensel (damals 10) soll C. eine zentrale Rolle gespielt haben.

    „Wir hatten eine Sitzung im Elysée-Hotel gemacht, da war er dabei. Er war sehr nett und freundlich, sprach fließend Hebräisch, aber sollte auf Deutsch mit den Kindern sprechen“, erklärte der angeklagte Kidnapper Tal S. laut der „Bild“. „Ich habe mich damals schon gewundert, warum er Herrn Hensel so hart geschlagen hat und dann auf ihm drauflag“, sagte er im Gerichtssaal weiter. Bevor die Kinder in ein Wohnmobil gezerrt wurden, soll C. die Kinder an der Grenze in einer Hütte versteckt haben. Nach der Konfrontation der „Bild“ hat C. seine Profile in den sozialen Netzwerken gelöscht oder auf privat gestellt.

