Sorge um „Let’s Dance“-Star Taliso Engel: „Komplett aus dem Leben geschossen“

Taliso Engel hat es ins Finale von „Let’s Dance“ geschafft, für den Sieg hat es jedoch nicht gereicht. Nun kehrt der Para-Schwimmer in den Alltag zurück – doch er hat mit einem unerwarteten Problem zu kämpfen.

Die 18. Staffel von „Let’s Dance“ ist vorbei – und hat die Promis in den vergangenen Wochen an ihre Grenzen gebracht. Das Training für die RTL-Tanzshow ist nichts für schwache Nerven. Gemeinsam mit Profitänzerin Patricija Ionel konnte Taliso Engel die Zuschauer sowie die Jury in der Staffel überzeugen.

Mit einem Freestyle konnte Taliso Engel im Finale von „Let’s Dance“ überzeugen. Das erste Training nach der Tanzshow habe ihn „komplett aus dem Leben geschossen“, wie der Schwimmer berichtet. Er habe Gliederschmerzen, keinen Hunger und ihm sei kalt. „Schauen wir, wie es morgen aussieht“, so der Sportler.

Taliso Engel: Berührende Worte an Patricija Ionel

Nach dem „Let’s Dance“-Finale bedankte sich Taliso Engel bei seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel. „Wir sind als Team immer mehr zusammengewachsen. Egal, was uns in den Weg gekommen ist, wir haben es weggeräumt und sind daran stärker geworden. Trotz all dem harten Training haben wir so viel gelacht und nie den Spaß verloren. Ich hätte mir keine besser Tanzpartnerin vorstellen können“, schrieb der Para-Schwimmer bei Instagram.

In dieser Staffel von „Let’s Dance“ gab es einige Ausfälle

Dass „Let’s Dance“ eine schwierige Aufgabe ist und über mehrere Wochen ein hartes Training anstand, hat nicht nur Taliso Engel zu spüren bekommen. Denn im Laufe der Staffel kam es immer wieder zu Ausfällen: Simone Thomalla musste aufgrund von starken Knieschmerzen aufgeben und Marie Mouroum landete direkt nach dem Finale im Krankenhaus. Auch die Profitänzer blieben davon nicht verschont: Malika Dzumaev hat einen Bandscheibenvorfall erlitten und Christina Hänni musste wegen einer allergischen Reaktion ins Krankenhaus.