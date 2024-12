Sorge um Dschungel-Star: Notarzt-Einsatz an Weihnachten bei Sarah Knappik

Dieses Weihnachten hat sich Sarah Knappik sicher ganz anders vorgestellt! Denn bei der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin musste der Notarzt anrücken.

Die meisten Promis verbringen das Fest mit ihrer Familie. Bei Sarah Knappik sah das jedoch völlig anders aus: Statt den Angehörigen hatte der Ex-Dschungel-Star den Notarzt zu Gast. Denn die 38-Jährige hat sich ausgerechnet über die Feiertagen einen schlimmen Virus eingefangen.

„Heute Notarzt-Einsatz! Hab einen richtig schweren Virus“

„Frohe Weihnachten! Heute Notarzt-Einsatz! Hab einen richtig schweren Virus“, schreibt Sarah Knappik bei Instagram. Dazu postete sie einen Schnappschuss mit einer Infusion an ihrem Arm. Statt Weihnachten mit ihrer Tochter Marly zu feiern, muss die 38-Jährige wohl im Bett bleiben. „Mir tut alles weh und das Fieber geht nicht runter“, gibt sie weitere Details zu ihrem Gesundheitszustand preis.

Sarah Knappik ist ziemlich geknickt: „Bin einfach mega traurig gerade!“ Seit wann Sarah Knappik den Virus hat, ist nicht bekannt. An Heiligabend postete der Reality-TV-Star noch bei Instagram: „Ich wünsche euch von Herzen eine magische Weihnachtszeit, gefüllt mit Liebe, Licht und Momenten der Ruhe. Und falls es nicht so läuft, wie ihr es euch erhofft habt, ist das völlig in Ordnung – wir dürfen uns selbst und einander einfach annehmen, so wie wir sind. Alles hat seinen Platz, und alles darf sein. Fühlt euch umarmt. Eure Sarah.“

Zuletzt nahm Sarah Knappik im Legenden-Dschungel teil

Sarah Knappik nahm zuletzt am Legenden-Dschungel im Sommer teil und sorgte dort vor allem mit ihrem Körper für Gesprächsstoff. Denn in den vergangenen Jahren habe sie sich verändert. „Ich kann echt sagen, dass ich mich jetzt viel, viel wohler fühle als früher. Ich sehe anders aus, das ist okay“, stellte die Blondine in der Show klar.

Bereits bei „Kampf der Realitystars“ im vergangenen Jahr bestätigte Sarah Knappik, dass sie seit der Geburt ihrer Tochter rund 20 Kilo mehr wiege. „Ich bin schwanger gewesen und habe mich da auch körperlich verändert: Ich habe 20 Kilo zugenommen – und das ist okay. Ich bin so wie ich bin“, so der Dschungel-Star. Sarah Knappik wurde im Jahr 2008 durch „Germany’s next Topmodel“ bekannt und nahm seitdem an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil. Im Jahr 2021 kam ihre Tochter auf die Welt.