    „Sommerhaus“-Zoff von Tessa Bergmeier und Tobias Pankow geht vor Gericht

    gepostet am

    Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern im "Sommerhaus der Stars"
    RTL / Stefan Gregorowius

    Im vergangenen Jahr gerieten Krawall-Model Tessa Bergmeier und Influencer Tobias Pankow im „Sommerhaus der Stars“ heftig aneinander. Nun endet der Streit vor Gericht. 

    Beim „Sommerhaus der Stars“ ging es im Jahr 2024 hoch her! Tessa Bergmeier bezeichnete Tobias Pankow vor einem Millionenpublikum als „Mörder“, der „Lust am Morden“ habe. Diesen krassen Vorwurf wollte der Hobby-Jäger nicht auf sich sitzen lassen. Jegliche Versöhnungsversuche sind gescheitert – stattdessen eskalierte der Streit öffentlich vor den Zuschauern.

    Tobi Pankow hatte bereits angekündigt, gegen die Vorwürfe juristisch vorzugehen. Und genau das macht der Reality-TV-Star jetzt auch! Denn am Landgericht Hamburg soll es zu einer Verhandlung kommen. Wenn Tessa Bergmeier die Bezeichnung als „Mörder“ nicht zurücknimmt, fordert er laut der Bild rund 50.000 Euro.

    Christin Okpara bei "Kampf der Realitystars" 2025
    "Kampf der Realitystars"-Eklat: Zoff vor Gericht! Kandidatin bricht TV-Show ab

    Tessa Bergmeier wettert in mehreren Instagram-Storys munter weiter gegen Tobias Pankow. „Wenn er so viel Interesse an mir hat, hätte er mich auch einfach mal nach einer Autogrammkarte fragen können“, lässt das Model verlauten. Tessa Bergmeier fordert über ihre Anwälte eine Abweisung der Klage.

    „Ich bin Opfer einer Straftat“

    Tobias Pankow macht in der Bild klar: „Ich bin Opfer einer Straftat, es geht nicht nur um eine Klage, sondern einen Strafakt, gegen den ich mich wehre, wie ich es schon im Format angekündigt habe.“ Pankow weiter: „Ich hoffe, dass die Täterin eine Bewährungsstrafe erhält und zudem eine empfindliche Geldstrafe.“

    Auch sein Anwalt Burkhard Benecken argumentiert: „Das Trash-TV ist kein rechtsfreier Raum. Wir reden hier nicht über eine Bagatelle, vielmehr ist mein Mandant als Schwerkrimineller tituliert worden. Mord ist das schwerwiegendste Delikt, das das Strafgesetzbuch kennt und ist ausschließlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht.“ Ein Termin für den Gerichtstermin könnte bereits in den kommenden Wochen feststehen.

