„Sommerhaus“-Star Sarah Joelle Jahnel in Klinik eingeliefert

Im „Sommerhaus der Stars“ krachte es gewaltig zwischen Sarah Joelle Jahnel und Ersin. Nun hat sich die Reality-TV-Bekanntheit aufgrund psychischer Belastungen in eine Klinik einliefern lassen.

Nach den Dreharbeiten haben sich Sarah Joelle Jahnel und Ersin getrennt. Derzeit sind die beiden noch in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Bereits in dem Realityformat kriselte es zwischen dem Ex-Paar heftig.

Wegen einer „starken psychische Belastung“ ist Sarah Joelle Jahnel in der Klinik

Sarah Joelle Jahnel ging es zwischenzeitlich richtig schlecht – aus dem Grund hat sie sich in eine Klinik einliefern lassen. Mittlerweile sei sie jedoch auf dem Weg der Besserung, wie die Bild-Zeitung berichtet. Hintergrund für den Klinikaufenthalt sei eine „starke psychische Belastung“ gewesen.

Der Zeitung liegt auch ein Statement ihres Anwalts vor. Darin heißt es: „Im Namen meiner Mandantin möchte ich klarstellen, dass sie sich derzeit in einer Klinik befindet, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu schöpfen und ihre Gesundheit zu stabilisieren. In den vergangenen Wochen war Frau Jahnel wiederholt Ziel von psychischer Belastung, Drohungen und gezielten Provokationen, die sie emotional stark getroffen habe.“

Nach der Trennung kam es offenbar zu einem heftigen Zoff mit ihrem Ex. „Leider kam es im weiteren Verlauf auch zu Verbreitungen von Halbwahrheiten und privaten Informationen durch Personen aus ihrem früheren Umfeld“, sagt Rechtsanwalt Thomas Bodis. Deshalb habe sich Sarah Joelle Jahnel „bewusst entschieden, sich vorübergehend vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um Heilung und Abstand zu finden.“

Durch diesen Aufenthalt ist ihre Teilnahme an der Wiedersehens-Show von „Das Sommerhaus der Stars“ ungewiss. Mitarbeiter der Klinik haben ihr davon abgeraten, an der Sendung teilzunehmen. Diese wird Ende Oktober in Köln aufgezeichnet. Denn aus gesundheitlichen Gründen wäre eine Konfrontation mit ihrem Ex wohl nicht sinnvoll – das hänge jedoch von ihrem Zustand ab.