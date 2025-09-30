„Sommerhaus“-Star Jennifer Degenhart: Schock-Vorfall mitten in der Nacht!

Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen haben eine schreckliche Nacht hinter sich. Das Paar wurde beinahe Opfer eines Einbruchs.

Eigentlich wollte Jennifer Degenhart bei Instagram live gehen, um über die aktuelle Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ zu plaudern. Doch dann meldete sie sich geschockt bei ihrer Community und berichtet über einen schrecklichen Vorfall.

Unbekannte haben versucht, in die Wohnung von Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen einzudringen. Durch seltsame Geräusche wurde das Paar mitten in der Nacht aus dem Bett gerissen. Zunächst habe Marvin Kleinen ein verdächtiges Klirren am Türschloss wahrgenommen.

„Heute Nacht haben versucht, Leute bei uns einzubrechen als wir geschlafen haben“, erklärte die 27-Jährige in einer Instagram-Story. „Amateure, die versucht haben, die Tür irgendwie zu knacken, haben es aber nicht geschafft“, so Jennifer Degenhart weiter. Die Polizei bestätigte den Einbruchsversuch und sicherte Spuren an der Tür.

Die Reality-TV-Stars haben jetzt zahlreiche Vorkehrungen getroffen. „Wir haben uns jetzt mit Kameras und Bewegungsmeldern ausgestattet. Hätte nie gedacht, dass das bei uns passiert“, berichtet die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin in dem sozialen Netzwerk.

Besonders schlimm ist für das Paar die Vorstellung, wenn es die Täter wirklich ins Haus geschafft hätten: „Ich bin gerade so am Zittern. Wären die reingekommen, was hätte alles passieren können.“ Über die Täter ist bisher nichts bekannt und konnten offenbar noch nicht gefasst werden.

Nach dem Vorfall verschob Jennifer Degenhart ihr geplantes Live-Video zur aktuellen Folge von „Das Sommerhaus der Stars“. Die beiden müssen den schrecklichen Vorfall erstmal verkraften – jedoch versprach die 27-Jährige, sich später bei ihren Fans ausführlich zu melden.