Sommerhaus der Stars 2023: Kandidaten-Aufstand nach Prügel-Eklat!

Im „Sommerhaus der Stars“ flogen die Fetzen! Zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan hat es in der Show ordentlich geknallt. Nach der Folge melden sich jetzt Augenzeugen zu Wort und schildern den Vorfall aus ihrer Sicht.

Gigi Birofio wurde im „Sommerhaus der Stars“ handgreiflich. Gab es während der Dreharbeiten einen Schlag ins Gesicht? Und wurde auch Walentina Doronina getroffen? Das haben beide im Vorfeld behauptet – richtig viel gesehen hat man im TV jedoch nicht. Nach dem Show-Eklat melden sich einige Kandidaten zu Wort – so auch Aleks Petrovic und dessen Freundin Vanessa Nwattu.

Achtung, Spoiler!

In der sechsten Folge, welche bereits bei RTL+ online abrufbar ist, geraten Walentina und Can mit Gigi aneinander. Gigi beschimpft SIE als „Fisch“, IHN als „ihre Lutschpuppe“. Nach der Nominierung stehen sich Gigi und Can gegenüber und brüllen sich an. Dann wird Can von ihm geschubst, Gigi greift ihn zusätzlich noch ins Gesicht – dabei rutscht er offenbar ab und trifft Walentina. Die Produktion des Senders greift ein und bringt die beteiligten Kandidaten auseinander.

Kandidaten-Aufstand nach dem Eklat

Die anderen Kandidaten meinen danach: Egal, was vorgefallen ist – aber Gewalt geht zu weit. Dennoch ist auch die Kritik an Waltentina sehr groß. „Sie hat maßlos übertrieben und das gepusht. Am Ende ist es aber nur dicke und leere Luft“, erklärt Aleks Petrovic bei Instagram. Er teilt noch weiter aus: „Sie hat wortwörtlich gesagt: Sie wird groß durch Gigi. Man hat gesehen, was ihr Ziel ist. Auf den Kosten von Gigi bekannter zu werden. Diese Art von psychischer Gewalt, die Walentina im Sommerhaus angewendet hat, war für uns ein Grund, weshalb die beiden auch das Haus verlassen müssen. Dafür haben wir uns im Grunde alle eingesetzt – außer Maurice.“ Vanessa Nwattu meint: „Es war nicht ok, dass Gigi sich aufgebaut hat. Aber ihn als Frauenschläger zu bezeichnen, geht nicht. Das ist er nicht. Alles, was Walentina versucht, ist Menschen und Karrieren zu zerstören. Und ihre Karriere zu pushen.“

Was die meisten Fans nicht im TV sahen: Laut der Bild-Zeitung soll es nach dem Eklat einen Kandidaten-Aufstand gegeben haben. Nachdem Gigi Birofio gehen musste, sollen andere Kandidaten auch gefordert haben, dass Walentina Doronina und Can Kaplan die Show verlassen sollen. „Die haben die Produktion erpresst!", meint Walentina Doronina bei Instagram. Und was sagt der Sender dazu? „Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen", lässt RTL in einem Statement verlauten. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar.