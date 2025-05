Sogar Superzellen sind möglich: Am Mittwoch drohen schwere Unwetter in Deutschland

Dieser Mittwoch hat es in sich! Denn in vielen Regionen drohen teils schwere Unwetter. Tief „Ole“ zieht auf und bringt heftige Gewitter mit sich – sogar Superzellen und damit Tornados sind nicht ausgeschlossen.

Eine Sturmserie auf dem Nordatlantik schickt uns ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen. An diesem Mittwoch wird es regnerisch und stürmisch – und teilweise sogar richtig gefährlich! Denn in vielen Regionen ziehen teils schwere Unwetter auf.

Heftige Unwetter am Mittwoch – sogar Superzellen sind nicht ausgeschlossen

Besonders im Nordosten und Süden sind Superzellen und ein erhöhtes Risiko für Tornados am Mittwoch möglich. Mit ersten Gewittern muss am Dienstagabend im Westen der Republik gerechnet werden. Die teils schweren Unwetter ziehen jedoch erst am Mittwoch über das Land – dann wird es vor allem auch in der Mitte und im Osten richtig gefährlich. Neben heftigen Gewittern muss auch mit heftigen Niederschlägen, Sturm oder Hagel gerechnet werden. In den Mittelgebirgen ist sogar Dauerregen möglich.

Die größte Unwettergefahr ist am Mittwoch zwischen 15 und 20 Uhr. Nach 20 Uhr sind noch Gewitter südlich einer Linie von Stuttgart bis Nürnberg auch noch bis tief in die Nacht aktiv. Es wird empfohlen, an dem Tag die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Blick zu behalten. Wenn möglich, sollte man das Haus lieber nicht verlassen. Und wenn doch, sollten Parks, Wälder oder Alleen gemieden werden.

So geht es ab Donnerstag weiter

Zum Feiertag am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder. Zwar sind noch einige Niederschläge möglich, jedoch sind Unwetter auszuschließen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad, im Südwesten 22 bis örtlich 24 Grad. Am Freitag kommt dann der Sommer: Im Südwesten sind sogar Werte bis zu 30 Grad möglich.