So viel verdiente Serkan Yavuz durch „Bachelorette“-Teilnahme

Serkan Yavuz war in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen. Seine TV-Karriere begann im Jahr 2019 durch seine Teilnahme bei „Die Bachelorette“. Nun hat der 32-Jährige über die Höhe seiner Gage gesprochen.

Sein TV-Debüt feierte Serkan Yavuz in dem Format „Die Bachelorette“ und buhlte in der RTL-Kuppelshow um Gerda Lewis. Über die Höhen der Gagen sprechen Reality-Stars eigentlich kaum. Der 32-Jährige machte nun eine Ausnahme und plauderte aus, wie viel er durch seine Teilnahme in der Sendung kassiert hat.

„Ich habe es damals für die 1.500 Euro und den Spaß gemacht“

„Ich habe es damals für die 1.500 Euro und den Spaß gemacht“, erklärte Serkan Yavuz in dem Podcast „unReal“. Das lässt darauf schließen, dass die anderen Kandidaten die gleiche oder eine ähnliche Summe erhalten haben. Es handelte sich dabei damals um den ersten TV-Auftritt von Serkan Yavuz – seine heutigen Gagen dürften wahrscheinlich deutlich höher liegen.

Serkan Yavuz: Seine Frau hat sich von ihm getrennt

Der Fokus von Serkan Yavuz liegt aber derzeit offenbar nicht auf seine TV-Karriere, sondern eher auf sein Privatleben. Denn seine Ehefrau Samira Yavuz hatte sich vor einigen Monaten von ihm getrennt. Die Beziehung möchte er aber nicht aufgeben. „Sie ist für mich die Frau auf Erden. […] Ich empfinde für die Frau so viel, das kann man gar nicht in Worte fassen“, erklärte er in einer früheren Folge des Podcasts.

Während Samira mit den gemeinsamen Töchtern in eine andere Wohnung gezogen ist, lebt Serkan seither alleine. Nun gesteht er, dass ihm der Familientrubel fehlt. „Der Stressfaktor fehlt mir. Mir hat das immer gutgetan, dieses hektische Familienleben zu haben“, gab der Reality-Star offen zu.

Beim Geburtstag seiner Tochter Nova kehrte der Familientrubel zumindest kurz zurück. Nach der Feier wurde ihm die Situation schmerzlich bewusst. „Wenn du dann nach Hause kommst und es ist still, dann denkst du dir: ‚Es hätte so einfach sein können. Mit reden, reden, reden'“, so Serkan Yavuz. Zwar stellt ihm der Alltag vor neuen Herausforderungen – jedoch stehe das Wohl der Kinder an erster Stelle.