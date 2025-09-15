Connect with us

    So oft haben Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac Sex

    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac
    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac posten in den sozialen Netzwerken regelmäßig Updates aus ihrem Alltag. Nun verrät die Influencerin in einer Fragerunde intime Details aus ihrem Sexleben. 

    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac feierten ihr Liebes-Comeback. Und lassen es seitdem im Bett richtig krachen! Die 30-Jährige zeigt sich schonungslos ehrlich: In einer Instagram-Story verrät sie, wie oft sie mit Nikola Glumac schläft.

    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac haben fast täglich Sex

    „Wie oft Sex in der Woche?“, wollte ein Fan in einer Fragerunde bei Instagram wissen. Die Antwort von Kim Virginia Hartung hätte kaum ehrlicher ausfallen können. „Fast jeden Tag. Ausnahmen gibt es nur, wenn wir einfach einen extrem stressigen Tag haben“, verriet die Influencerin.

    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac
    Kim Virginia Hartung stellt klar: Nikola Glumac hat sie nicht geschlagen!

    Bei dieser Enthüllung sollte es jedoch nicht bleiben. Denn Kim Virginia Hartung dreht den Spieß um und fragt ihre Follower: „Und du?“ Die Antwortmöglichkeiten gehen von „1 mal die Woche oder weniger“ bis „fast jeden Tag“. Das Influencer-Pärchen scheint ihre Beziehung in vollen Zügen genießen.

    Vor einigen Wochen sah die Situation bei dem Paar noch ganz anders aus. Zwar sind die beiden glücklich – während ihrer gemeinsamen Europareise kam es jedoch zu einem Zoff. „In der Nacht, weil wir gestritten haben, hat sie das Zimmer abgeschlossen und wir haben getrennt geschlafen“, berichtete Nikola Glumac in einer Instagram-Story. Er hat die Nacht schließlich allein im Nachbarzimmer verbracht.

    Bei dem Reality-TV-Pärchen ist immer viel los. Aus dem Grund hat Kim Virginia Hartung kürzlich sogar eine kurze Pause in den sozialen Netzwerken eingelegt. „Es ist viel passiert, und ich brauchte einfach meine Ruhe“, schilderte die Influencerin. Dann hatte sie auch mit Strapazen einer Reise zu kämpfen: „Wir waren 20 Stunden unterwegs, das hat mich so fertiggemacht.“ Doch schon bald steht das nächste Abenteuer an: „Es wird ein richtiges Kontrastprogramm zu dem, was wir bisher gemacht haben.“

