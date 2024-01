„So ekelhaft“: Dschungelcamp-Star Leyla Lahouar wehrt sich gegen Hass-Kommentare!

Leyla Lahouar gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Kurz vor Showstart muss das Bachelor-Babe fiese Hass-Kommentare im Netz über sich ergehen lassen. Die 27-Jährige macht jetzt eine klare Ansage.

Bachelor-Babe Leyla Lahouar hat sich kurz vor dem Dschungelcamp-Start einmal komplett von oben bis unten aufgemöbelt. Pediküre, Augenbrauen und Gesichtswaxing – kurz vor ihrem Abflug hat sich die 27-Jährige mächtig ins Zeug gelegt. Auch ihr Intimbereich wurde mit einem Laser komplett enthaart. „Ich dachte mir halt, wenn ich im Dschungel bin und wir nur einen Rasierer kriegen – ich habe arabische Wurzeln – da reicht ein Rasierer nicht“, sagt Leyla Lahouar im Interview mit RTL.

Leyla Lahouar sorgt für ersten Skandal

Mittlerweile sind die Dschungel-Stars in Australien angekommen. Der erste Auftritt von Leyla Lahouar sorgte für einen handfesten Skandal im Netz. Denn in Australien trägt die Ex-Bachelor-Kandidatin ein außergewöhnliches Outfit, welches nicht bei allen Usern gut ankommt. Am Airport in Brisbane kam sie nicht im Schlabberlook an, sondern hat sich in Schale geworfen. Das hat auch einen Grund: „Als ich angekommen bin, wusste ich natürlich, dass da auch ein Kamerateam sein wird.“

Fiese Hass-Kommentare im Netz

Wegen des Looks wurde sie heftig kritisiert. Die 27-Jährige kann das absolut nicht nachvollziehen: „Auf einmal so ekelhafte Kommentare zu lesen, dass sogar die meisten gelöscht werden mussten, weil die sowas von unter der Gürtellinie und respektlos waren … Da waren Beleidigungen, von denen will ich gar nicht anfangen.“

Die soll auf die Herbertstraße gehen – dahin gehört die!“, zählt noch zu den harmloseren Beleidigungen. Dann teilt sie noch weiter aus: „Das andere will ich gar nicht mal überhaupt aussprechen, weil das so ekelhaft war. Einfach, weil eine Frau sich anzieht, wie sie möchte. Weil sie einfach sagt: ‘Hey, ich kann, ich will, wir können alle so und wir dürfen auch alle, wenn wir wollen.’ […] Ich finde das so krass, dass dieses Thema ‘Slut Shaming’ einfach immer noch so aktuell ist. Dass Frauen sich ständig rechtfertigen müssen oder so asoziale dumme Kommentare bekommen, wenn die nicht so rumlaufen, wie andere das gerne hätten.“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar hat einen Döner-Fetisch!