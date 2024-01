Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar hat einen Döner-Fetisch!

Dschungel-Babe Leyla Lahoua hat sich am Mittwoch nach Australien gemacht. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es beinahe nur Reis und Bohnen. Kurz vor der Abreise schmiss sie noch eine Döner-Party.

Bachelor-Babe Leyla Lahouar will im Dschungelcamp zeigen, was sie kann. Das Ekel-Essen ist zwar überhaupt nicht ihr Fall, aber dennoch freut sie sich auf das Dschungel-Abenteuer. „Ich bin richtig aufgeregt, ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagt die Ex-„Bachelor“-Kandidatin im Interview mit RTL.

Leyla Lahouar hat viele Ängste – diesen wird sie sich im Dschungelcamp stellen. „Für mich wird da drinnen alles hart, aber ich werde mein Bestes geben“, so die 27-Jährige. Dafür könnte an der Flirt-Front einiges gehen. „Ich habe ja drum gebeten, dass da ein paar Sahneschnitten reinkommen“, meint das Reality-Sternchen.

Leyla Lahouar liebt Döner über alles

Leyla Lahouar hat eine Faszination für Döner – das fing bereits in der Schulzeit an. „Früher habe ich den immer nach der Schule für 2,50 Euro gekauft und irgendwann die Liebe dafür entwickelt. Auch wenn er jetzt 10 Euro kostet: Ich lieb das einfach mit richtig viel Zwiebeln und Knoblauch“, sagt Leyla Lahouar in der Bild-Zeitung. Auf Döner muss sie im Dschungelcamp definitiv verzichten.

So stolz ist ihre Mama Christiane

Ihr größtes Dschungelcamp-Vorbild ist Djamila Rowe. „Sie hat mich so beeindruckt damals, ich habe nie für jemanden angerufen beim Dschungelcamp, aber für Djamila habe ich es getan. Liebe Djamila, ruf auch bitte für mich an!", meint sie. Mama Christiane ist sich sicher, dass ihre Tochter die Dschungelkrone holt. „Ich bin so stolz auf sie, hätte nie gedacht, dass meine Tochter mal in dieser tollen Sendung landet. Ich platze. Ich weiß auch nicht, von wem die dieses Entertainment-Gen hat", sagt sie. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.