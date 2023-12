Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar ist einem Flirt nicht abgeneigt!

Bachelor-Babe Leyla Lahouar will im Dschungelcamp zeigen, was in ihr steckt. Das dürfte aber gar nicht so einfach sein: Die Beauty hat nämlich ziemlich viele Phobien. Einem heißen Flirt wäre sie in Down Under aber nicht abgeneigt.

Bekannt ist Leyla Lahouar vor allem durch einige Datingshows wie „Ex on the Beach“, „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“. Nun will die 27-Jährige die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ordentlich aufmischen. „Ich bin eine gemischte Tüte. Von mir kann man alles bekommen“, erklärt die Drama-Queen in einem Interview mit RTL.

Leyla Lahouar hat viele Phobien

Leyla Lahouar freut sich auf das Dschungelcamp – aber ihr ist auch klar, dass es nicht einfach wird. Denn die „Bachelor“-Kandidatin hat viele Phobien – Höhenangst, Krabbeltiere, Ekel-Essen oder Panik vor benutzten Handtüchern. Das sind nicht die besten Voraussetzungen für die Show. „Für mich wird da drinnen alles hart, aber ich werde mein Bestes geben“, so Leyla Lahouar.

Die Ex-Bachelor-Kandidatin schließt einen Flirt nicht aus

Einem Flirt ist sie nicht abgeneigt. „Ich habe ja drum gebeten, dass da ein paar Sahneschnitten reinkommen“, offenbart die 27-Jährige. Sie würde sich gerne den Rücken von einem attraktiven Mitcamper schrubben lassen. Knutschen oder auch mehr wäre im Dschungelcamp für Leyla Lahouar völlig in Ordnung. Ungerechtigkeit, Respektlosigkeit und Egoismus würden für sie jedoch überhaupt nicht gehen.

Im Dschungelcamp ernähren sich die Stars vor allem von Reis und Bohnen. „Ich bin richtig schlimm, wenn mein Magen leer ist … ich werde zickig“, gibt sie zu. Dann lässt sie noch im RTL-Interview verlauten: „Ich hoffe, dass die schlimmsten Kreaturen die Viecher sind (und nicht die Mitbewohner).“ Wie sie wohl auf die Mitcamper reagieren wird? Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024. Schon gelesen? Influencer Twenty4tim könnte sich Sex im Dschungelcamp vorstellen!