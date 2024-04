Kampf der Realitystars 2024: Calvin Kleinen ist einem Flirt nicht abgeneigt!

Partykönig und Datingshow-Legende Calvin Kleinen will die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ ordentlich aufmischen. In einem Interview verrät er, dass er Flirts in der Show nicht abgeneigt ist.

Calvin Kleinen ist ein bekanntes Gesicht im Reality-TV. Die meisten Zuschauer kennen ihn aus der Kuppelshow „Temptation Island. Nur ein Jahr später nahm er an der VIP-Variante der Show teil. Danach folgten zahlreiche weitere TV-Auftritte – dazu zählen „Promis unter Palmen“, „Ninja Warrior Promi-Special“, „Couple Challenge“, „Are You The One – Reality Stars in Love“ und „RTL Turmspringen“.

Mittlerweile ist Calvin Kleinen in der Reality-Welt fest etabliert. In seiner Rolle als Herzensbrecher sorgte er für Aufsehen und immer wieder mit lockeren Frauengeschichten landete er immer wieder in den Schlagzeilen. Auch bei „Kampf der Realitystars“ ist er einem Flirt nicht abgeneigt. „Ja, natürlich wäre das für mich kein Problem da rumzugraben, wenn da Mädels dabei sind. Das gehört dazu, das macht ja dann mehr Spaß. Dann hat das Ganze mehr Feuer“, verrät der 32-Jährige im Interview mit RTLZWEI.

Calvin Kleinen flirtet mit Elsa Latifaj

Bereits in der ersten Folge lässt Calvin Kleinen nichts anbrennen und hat es vor allem auf Kandidatin Elsa Latifaj abgesehen. Nach einer Plansch-Party im Pool kommen sich die beiden näher. Mit seiner Art kann der TV-Casanova die Beauty anscheinend um den Finger wickeln. Denn anschließend landen die beiden sogar im Bett, wo es auch zu zärtlichen Berührungen kommt.

Steckt dahinter etwa ein Plan von Calvin Kleinen? „Nein, nicht um Sendezeit zu kriegen. Eher für mich, um, mir die Zeit zu vertreiben. Wenn ich da rumsitze und es gar nichts zu tun gibt, dann ist das ja doof. Dann schnappe ich mir lieber ein Bier und gehe zu den Mädels“, sagt er in dem Interview weiter.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ zeigt RTLZWEI ab dem 10. April 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr.