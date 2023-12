Influencer Twenty4tim könnte sich Sex im Dschungelcamp vorstellen!

Das Warten der Fans hat ein Ende: Das Dschungelcamp ruft bei RTL wieder! Die neue Staffel der Erfolgsshow startet am 19. Januar 2024. Zum Cast der Staffel gehört auch Twenty4tim. Der Influencer könnte sich Sex vor laufender Kamera vorstellen – wenn da nur nicht seine Mutter wäre.

Tim Maximilian Kampmann alias Twenty4Tim will im Reality-TV groß rauskommen. Der Influencer mischt die kommende Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ordentlich auf. In den sozialen Netzwerken teilt er vieles aus seinem Alltag – aber es gibt auch Dinge, welche seine Fans noch nicht wissen. Und genau darüber will er mehr im Dschungelcamp von sich zeigen.

„Eigentlich bin ich noch viel mehr und ich glaube, dass ich ein paar Dinge im Dschungel droppen kann, von denen man gar nicht erwarten würde, dass mir das schon passiert ist“, erklärt Tim Maximilian Kampmann alias Twenty4Tim im Interview mit RTL. Im Dschungelcamp will er vor allem seine Ängste überwinden – dazu zählen sämtliche Tiere, wie beispielsweise Mücken. „Das Summen macht mich irre“, so der 23-Jährige.

Twenty4Tim spricht über Sex im Dschungelcamp

Der Web-Star hat kein Problem damit, sich offen vor der Kamera zu zeigen und wäre sogar einem Techtelmechtel nicht abgeneigt. „Ich hatte ’ne ganz wilde Idee, dass ich Sex im Dschungel habe. Gab es das schon mal?“, fragt er. Dann rudert er jedoch zurück – auch wegen seiner Mutter. Ein heißer Flirt wäre aber dennoch drin.

Ist der Influencer vergeben?

Seit 23 Jahren ist er Single und bisexuell – das soll sich nun endlich ändern. Und wie sollte sein/s Traumpartner/in sein? „Gepflegt und sportlich – bei Männern gerne Bart“, verriet er. In Dating-Apps hatte er bisher keinen Erfolg. „Da werde ich gesperrt, weil die immer denken, ich fake mein eigenes Profil“, plaudert der Influencer aus. Vielleicht klappt es im Dschungelcamp nicht nur mit der Krone, sondern auch mit der Liebe. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.