So bereiten sich Philipp Boy und Patricija Ionel auf Let’s Dance vor!

Philipp Boy und Patricija Ionel schwingen bei „Let’s Dance“ das Tanzbein. In den vergangenen Shows konnte das Tanzpaar die Jury und Zuschauer überzeugen. KUKKSI hat die beiden beim Tanztraining zum Interview getroffen.

Die Promis fegen wieder übers Tanzparkett! Seit einigen Wochen müssen sich die Stars bei „Let’s Dance“ beweisen – so auch Philipp Boy. Der Turn-Star tanzt in der beliebten RTL-Show mit Profitänzerin Patricija Ionel. „Für mich ist das eine ganz besondere Situation. Das erste mal eine solche Live-Show mit Publikum und Juroren und vor allem mit Patricija auf der Bühne – das ist sehr schön“, freut sich Philipp Boy im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So verstehen sich Philipp Boy und Patricija Ionel

In der Kennlernshow haben die Promis erfahren, mit wem sie tanzen werden. Philipp Boy ist mit Patricija Ionel sehr zufrieden: „Sie macht tolle Choreografien, sie hängt sich da total rein und hat den ganzen Tag im Kopf, wie man noch mehr rausholen kann. Das gefällt mir, mit so viel Ehrgeiz zusammen zu trainieren“, sagt er. Und auch Patricija Ionel meint: „Wir sind ein perfektes Team.“

Dennoch gibt es einige Dinge, die von Show zu Show verbessert werden müssen. „Wir müssen jedes mal etwas verbessern. Wir arbeiten an vielen technischen Sachen. Bei Phillip müsste die Oberkörperhaltung verbessert werden – also mehr Brust vor, strecken und die Spannung im Körper. Phillip hat eine gute Kondition und das ist vielleicht ein Vorteil. Aber dennoch ist es viel Arbeit“, sagt uns Patricija Ionel. „Ganz klar müsste meine Haltung verbessert werden“, so Philipp Boy. Und auch kurz vor der kommenden Sendung gibt es noch einige Baustellen: „Bis zur nächsten Show ist es ein weiter Weg, weil es noch große Baustellen gibt. Ich will noch gar nicht an die kleinen Feinheiten denken“, meint Philipp Boy. RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Let’s Dance 2023: Das sind die Tanzpaare der Staffel