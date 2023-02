Let’s Dance 2023: Das sind die Tanzpaare der Staffel

Jetzt kann die Tanzreise so richtig losgehen: Bei „Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ erfuhren die 14 Stars und Tanz-Profis am Freitagabend live, wer in der 16. Staffel von Deutschlands schönster Tanzshow gemeinsam kämpfen, schwitzen und um den Titel „Dancing Star 2023“ kämpfen wird.

Profitänzer Christian Polanc, der 2022 zusammen mit Profitänzerin Renata Lusin „Let’s Dance – Die große Profi-Challenge“ gewann, durfte sich seine prominente Tanzpartnerin aussuchen und entschied sich für Schauspielerin und „Bachelorette“ 2022 Sharon Battiste.

Das sind alle Paarungen der 16. Staffel von „Let’s Dance“

Schauspielerin Sharon Battiste tanzt mit Christian Polanc

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

Model Alex Mariah Peter tanzt mit Alexandru Ionel

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi tanzt mit Vadim Garbuzov

Model Anna Ermakova tanzt mit Valentin Lusin

Singer/Songwriter & Botschafterin Natalia Yegorova tanzt mit Andrzej Cibis

YouTuberin & Unternehmerin Sally Özcan tanzt mit Massimo Sinató

Der ehemalige Profi-Kunstturner Philipp Boy tanzt mit Patricija Ionel

Sternekoch Ali Güngörmüs tanzt mit Christina Luft

Mentalist & Autor Timon Krause tanzt mit Ekaterina Leonova

Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla tanzt mit Isabel Edvardsson

Comedian Abdelkarim tanzt mit Kathrin Menzinger

Handballspieler Mimi Kraus tanzt mit Mariia Maksina

Creative Content Creator Younes Zarou tanzt mit Malika Dzumaev

In Gruppentänzen durften die prominenten Tanzschüler:innen außerdem erstmals ihr Tanztalent unter Beweis stellen und wurden im Anschluss von Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi individuell beurteilt und benotet. Auch die Zuschauer:innen konnten per Telefon- und SMS-Voting für ihren Liebling stimmen. Model Anna Ermakova sich im Gesamtvoting das Direktticket in die zweite reguläre Show und kann entsprechend kommende Woche nicht rausgewählt werden.

Die Auftritte und Jurywertungen im Überblick

Julia Beautx, Sharon Battiste & Younes Zarou mit Zsolt Sándor Cseke, Christian Polanc & Christina Luft:

Cha Cha Cha, „Pata Pata“ (Miriam Makeba)

Julia Beautx: 10 Punkte

Sharon Battiste: 19 Punkte

Younes Zarou: 10 Punkte

Abdelkarim, Chryssanthi Kavazi & Sally Özcan mit Ekaterina Leonova, Massimo Sinató & Vadim Garbuzov:

Charleston, „Vielen Dank für die Blumen“ (Udo Jürgens)

Abdelkarim: 11 Punkte

Chryssanthi Kavazi: 19 Punkte

Sally Özcan: 17 Punkte

Ali Güngörmüs, Jens „Knossi“ Knossalla & Philipp Boy mit Isabel Edvardsson, Patricija Ionel & Mariia Maksina:

Tango, „Just A Gigolo“ (David Lee Roth)

Ali Güngörmüs: 13 Punkte

Jens „Knossi“ Knossalla: 12 Punkte

Philipp Boy: 18 Punkte

Mimi Kraus & Timon Krause mit Malika Dzumaev & Kathrin Menzinger:

Quickstep, „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ (France Gall)

Mimi Kraus: 14 Punkte

Timon Krause: 13 Punkte

Alex Mariah Peter, Anna Ermakova & Natalia Yegorova mit Andrej Cibis, Valentin Lusin & Alexandru Ionel:

Langsamer Walzer, „See The Day“ (Girls Aloud)

Alex Mariah Peter: 15 Punkte

Anna Ermakova: 23 Punkte

Natalia Yegorova: 19 Punkte

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Die letzte Folge ist auch bei RTL+ verfügbar.