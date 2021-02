Wie die Tochter, so die Mutter: Nach der Erfolgssingle von Estefania meldet sich nun niemand geringeres als die vielleicht berühmteste Mutter der Nation zurück. Silvia Wollny hat eine neue Single herausgebracht – darum geht es auch in der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!”.

Nur wenige Tage nach der Erfolgssingle “Unkaputtbar“ von Estefania Wollny meldet sich nun Silvia auf dem musikalischen Parkett zurück: Die vielleicht berühmteste Mutter der Nation feierte eine Woche nach ihrem Geburtstag das Release ihrer neuen Single “Ich setz alles auf das Leben“. Dabei bleibt sich die 56-jährige Frohnatur einmal mehr treu und liefert mit einem flotten Schlagertitel die Hymne auf die beste Zeit im Leben. Denn klar ist eines: Das Oberhaupt der Großfamilie lädt nur zu gern zum Schunkeln ein.

Silvia Wollny soll ein Musikvideo aufnehmen

Silvia soll in der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” ein Musikvideo zu ihrem neuen Song aufnehmen. Der Song kommt von Schlagersänger Ikke Hüftgold. Nun steigt die Aufregung, denn der Termin zur Produktion des Musikvideos rückt immer näher und Silvia hat Angst, sich zu blamieren.

Schon beim Einsingen ihres neuen Songs im Tonstudio hatte Mama Wollny mit Textproblemen zu kämpfen. Zudem ist sie unsicher, was beim Dreh von ihr erwartet wird. In ihrem Musikvideo soll sie sich zum Song durch verschiedene Welten bewegen und dabei singen und tanzen. Richtig vorstellen kann Silvia sich darunter noch nichts. Silvia bittet die Familie um Hilfe bitten. Allen voran Estefania, die durch ihre eigenen Erfahrungen als Nachwuchssängerin Mama bestens beistehen kann. Wie klappen die Vorbereitungen? Wird Silvia am Ende vor der Kamera glänzen können? Oder wird der Musikvideo-Dreh zum Reinfall? RTLZWEI zeigt “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Silvia Wollny: Zoff mit Sarafina und Sylvana!