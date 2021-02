In der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” will Silvia Wollny das neue zu Hause dekorieren. Harmonie? Fehlanzeige! Denn in der Familie kommt es zu einem Zoff zwischen den Familienoberhaupt und den Töchtern.

Silvia im allweihnachtlichen Deko-Rausch! An Weihnachten liebt sie es jedes Jahr aufs Neue dafür zu sorgen, dass ihr Zuhause im weihnachtlichen Deko-Glitzer- und Lichtmeer erstrahlt. Je mehr, desto besser.

Silvia zofft sich mit Sarafina und Sylvana

Silvia liebt es zur Weihnachtszeit das Haus festlich zu dekorieren. Doch ausgerechnet dieses Jahr ist Silvia mit ihrer Deko-Aktion spät dran. So kommt es, dass ihre Töchter Sarafina und Sylvana ihre eigenen Wohnungen bereits weihnachtlich dekorieren, noch bevor Silvia überhaupt damit angefangen konnte. Ein absolutes No-Go für Mama Wollny. Dieser Konflikt ist der Startschuss für einen vorweihnachtlichen Mutter-Töchter-Wettstreit. Dabei geht es vor allem um einen XXL-Weihnachtsmann, den beide Parteien unbedingt haben wollen.

Davon abgesehen ist für Silvia selbstverständlich, dass bei der Deko-Arbeit im Haupthaus alle mit anpacken. Für die Dekoration der Hausfassade braucht sie vor allem die handwerklich geschickten Jungs, Peter und Flo. Doch machen die da mit? Schließlich wollen sie nicht in den Streit zwischen Silvia und ihren Töchtern reingezogen werden! Ist das vorweihnachtliche Idyll im Wollny-Haus in Gefahr? Die neue Folge von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr.