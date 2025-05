„Sie hat keine Gefühle mehr für mich“: Ehe-Aus bei „Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo und Annika

Bei Ingo Peters und seiner Annika ist alles aus und vorbei. Das verkündete der „Schwiegertochter gesucht“-Star am Wochenende in einer emotionalen Botschaft bei Instagram.

Nach sechs Jahren Beziehung und zwei Ehejahren habe Annika einfach Schluss gemacht, wie der 34-Jährige in den sozialen Netzwerken erzählt. Den Schlussstrich zog sie bei Whatsapp – ohne mit ihm davor zu reden.

„Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass es mit mir und Annika aus ist. […] Ich könnte heulen, ich könnte sauer sein, ich könnte alles… Sie hat keine Gefühle mehr für mich“, erzählt Ingo unter Tränen bei Instagram. Ingo ist nach der Trennung am Boden zerstört. „Ich habe kaum geschlafen, habe über so viele Sachen nachgedacht“, schreibt er am Sonntagmorgen.

„Ich habe für DICH meine eigene Familie hintergangen“

Weiter berichtet der „Schwiegertochter gesucht“-Star: „Ich hab dich aufgefangen als du nervlich ganz unten warst […] und habe dich unterstützt, wo es nur geht, ich habe für DICH meine eigene Familie hintergangen und immer zu dir gestanden […]“ Er habe Annika bei ihrer Zeit in der Nervenklinik und auch bei ihrer Schlauchmagen-OP beigestanden. Ingo habe tatsächlich nach der Hochzeit im Jahr 2022 mit Annika sogar mit seinen Eltern Lutz und Stups gebrochen. Denn offenbar waren seine Eltern mit der Eheschließung nicht einverstanden. „Die haben da was gepostet, was mir nicht gefallen hat! Letztendlich können sie die Radieschen unter der Erde sehen, das ist mir ganz egal“, erklärte Ingo damals in einem Interview mit Promiflash.

Hat Annika einen neuen Partner?

Annika habe ihn einfach abserviert. Das Schlimmste sei für ihn die Tatsache, dass sie offenbar einen neuen Partner habe. „Und dann bekomme ich nur über WhatsApp geschrieben, dass es aus ist? Und du direkt einen neuen hast, habe ich das alles verdient? Was habe ich falsch gemacht.“

Auf RTL-Nachfrage wollte sich Ingo Peters nur kurz äußern: „Ja, leider brauch’ ich jetzt erst mal Zeit für mich, um mit einigen Sachen klarzukommen und zu klären.“ Annika wollte sich dazu bisher nicht äußern.