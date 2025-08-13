Siamesische Zwillinge Abby und Brittany müssen sich Gehalt teilen

Abby und Brittany sind die wohl bekanntesten siamesischen Zwillinge weltweit. Die 34-Jährigen werden seit Kindertagen von TV-Kameras begleitet – ein Millionenpublikum verfolgte ihre bewegende Geschichte. Für ihre Arbeit erhalten sie jedoch nur ein Gehalt.

In den 1990er-Jahren wurden sie als Kinder im US-Fernsehen berühmt. Sie haben zwei Köpfe, mehrere eigene Organe, aber teilen sich einen Körper. Obwohl die Abby und Brittany nur einen Körper haben, hat jeder Zwilling sein eigenes Gehirn, Herz, Wirbelsäule, eine eigene Lunge, Speiseröhre und einen eigenen Magen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Unterhalb der Taille teilen sie sich jedoch die Organe – dazu zählt beispielsweise der Darm.

Sie können weitgehend sogar ein normales Leben führen. „Wir wünschen uns nie, dass wir getrennt wären, denn dann könnten wir nicht die Dinge tun, die wir jetzt tun – wie Softball spielen, laufen und Sport treiben“, sagte Abby damals in einem Interview. Die beiden haben nicht nur einen Führerschein, sondern auch einen Job. Die siamesischen Zwillinge haben Lehramt studiert und unterrichten Mathematik an einer Grundschule.

Abby und Brittany bekommen nur ein Gehalt

Besonders bitter: Für ihre Ausbildung mussten sie ihre Kosten doppelt bezahlen – jedoch erhalten die beiden nur ein Gehalt. „Wir können mehr als eine einzelne Person leisten – eine von uns kann unterrichten, während die andere Fragen beantwortet“, sagt Abby in einem Interview mit der BBC.

Abby und Brittany wurden durch eine Show auf dem Sender TLC bekannt. Die Fans sind fasziniert, wie sie ihr Leben meistern – welches manchmal mit einigen Hürden verbunden ist. Während sie an der Universität wegen Spick-Vorwürfen eine Trennwand nutzen mussten, meisterten sie später den Führerschein und mussten die Prüfungen getrennt absolvieren. Ganz anders sieht das wiederum bei Flugreisen aus: Da die Zwillinge nur einen Platz benötigen, müssen sie nur ein Ticket bezahlen.

„Wir werden eines Tages Mütter sein, aber wir wollen noch nicht darüber reden“

Abby heiratete im Jahr 2021 den US-Army-Veteranen Josh Bowling. Ihre Zwillingsschwester ist die Schwägerin, aber bei sämtlichen Aktivitäten natürlich immer dabei. Die siamesischen Zwillinge sind sogar nicht abgeneigt, Kinder zu bekommen. „Ja, wir werden eines Tages Mütter sein, aber wir wollen noch nicht darüber reden, wie das funktionieren soll“, erklärten sie.