Shania Geiss: So geht es mit ihrer Model-Karriere voran!

Shania Geiss will als Model durchstarten! In der neuen Folge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie” hat die 16-Jährige ein Sedcard-Shooting in Miami. Carmen Geiss erzählt bei KUKKSI, wie es mit der Model-Karriere ihrer Tochter voran geht.

Der größte Traum von Shania Geiss ist es, als Model durchzustarten. In den sozialen Netzwerken zeigt sie sich immer wieder von ihrer sexy Seite und posiert vor der Kamera. Im Dezember 2019 konnte Shania Geiss ihren ersten Modelvertrag ergattern. Zwar ist sie auf einem guten Weg – aber dann kam Corona. Das hatte auch Auswirkungen auf die Model-Karriere von Shania Geiss, wie ihre Mutter verrät.

Carmen spricht über Model-Karriere von Shania Geiss

“Durch Corona kann man mit dem Modeln nicht so gut voran kommen, wie man gerne möchte. Vor der Pandemie hatte sie viele Jobs und als es dann mit Corona losging, musste sie sich eben anders orientieren – so wie wahrscheinlich viele in der Branche”, erzählt Carmen Geiss im exklusiven Interview mit KUKKSI. Dennoch versucht Shania nach vorne zu blicken – es gibt schließlich auch wieder eine Zeit nach Corona.

Das passiert in der neuen Folge von Die Geissens

Shania hat von ihrer Modelagentur ein Fotoshooting für die Erweiterung ihrer Sedcard organisiert bekommen. Während Carmen ihre jüngste Tochter tatkräftig unterstützt, macht sich Robert mit Davina auf den Weg zu einer Immobilien-Besichtigungstour. Die älteste Tochter der Familie soll sich hierbei ein Bild vom Verhandlungsgeschick des Vaters machen und sich wertvolle Tipps und Tricks aneignen. Gesucht wird ein passendes Objekt für den ersten „Roberto Geissini“ Store in den USA. Zurück im Haus angekommen macht Shania sich direkt an ihr nächstes Projekt: Ein neues Kunstwerk soll entstehen. Ihr Vater und ihre Schwester greifen ihr dabei hilfreich unter die Arme.

Derweil kümmert Carmen sich darum, dass für die anstehende Party am Abend alles vorbereitet ist. Ein israelischer Koch geht ihr beim Anrichten des Buffets zur Hand und bringt ihr dabei die nahöstliche Küche näher. Als einige Zeit später die Gäste zum Feiern erscheinen, ist alles bestens organisiert. Lediglich das Wetter spielt nicht ganz mit. Das trübt zum Glück jedoch nicht die Laune der anwesenden Gäste und der Abend wird trotzdem ein voller Erfolg.

Für den nächsten Morgen hat Carmen sich eine Fitnesstrainerin einbestellt. Diese übermütige Entscheidung bereut sie jedoch bereits nach den ersten Übungen, denn ihr Kater vom gestrigen Abend dominiert das Training. So findet sie allerlei Ausreden, um die sportliche Einheit zu prellen – mit Erfolg. Am Ende finden sich Shania & Davina, anstelle ihrer Mutter, auf der Trainingsmatte. RTLZWEI zeigt die neue Doppelfolge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie” am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Carmen Geiss: Sie verlor Freunde an Corona!