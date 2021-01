Carmen Geiss: Sie verlor Freunde an Corona!

Carmen und Robert Geiss haben sich im vergangenen Jahr mit dem Coronavirus angesteckt. Mit dem Thema geht das Paar daher sehr ernst um. Bei KUKKSI verrät die Blondine, dass sie noch immer Nachwirkungen hat und auch Freunde durch Corona verloren hat.

Eigentlich feiern Carmen und Robert Geiss das Leben. Mit ihren beiden Kids ist das glamouröse Paar in der Welt unterwegs, erlebt viele Abenteuer und genießt die Zeit. Doch im vergangenen Jahr haben sich sowohl Carmen als auch Robert mit dem Coronavirus infiziert.

Carmen Geiss spricht über ihre Corona-Erkrankung

Sie stellt klar: Corona ist keine normale Grippe, sondern eine ernste Krankheit, welche einen schlimmen Verlauf haben kann. “Corona ist definitiv eine Pandemie, die man nicht einschätzen kann und mit der man sich auseinandersetzen muss. Es ist keine einfache Grippe, sondern eine ernstzunehmende Krankheit. Bei dem einen fällt sie leichter und bei dem anderen schwerer aus. Auch ich habe in der Zeit Freunde daran verloren”, sagt Carmen Geiss im exklusiven Interview mit KUKKSI. Menschen, welche das Coronavirus trotz der hohen Infektionszahlen verharmlosen oder leugnen, kann sie daher absolut nicht nachvollziehen.

Sie hat noch immer Nachwirkungen

Die Erkrankung hatte bei Carmen Geiss glücklicherweise keinen schweren Verlauf. “Ich hatte wohl Glück, dass ich einen harmloseren Verlauf der Krankheit hatte”, so Carmen Geiss. Sie habe aber trotzdem noch immer wegen der Krankheit zu kämpfen. “Dennoch habe ich nach wie vor mit Nachwirkungen zu kämpfen. Ich habe immer noch Atemprobleme und bin dadurch nicht mehr ganz so fit wie früher. Aber auch das versuche ich in Zukunft in den Griff zu bekommen”, erzählt sie uns.

RTLZWEI zeigt neue Folgen ihrer Doku-Soap

RTLZWEI zeigt derzeit die neuen Folgen von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie”. Carmen und Robert verschlägt es gemeinsam mit ihren Kids Davina und Shania – die Millionärsfamilie nimmt die Zuschauer mit in ihren glamourösen Alltag. Es handelt sich dabei übrigens um die Jubiläumsstaffel der Erfolgsshow – Carmen und Robert sind nämlich schon ganze 10 Jahre im TV zu sehen. RTLZWEI zeigt die neuen Doppelfolgen von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie” immer montags um 20:15 Uhr.